Платный лифт, матрешки и письма от фанатов: как выглядит херсонская квартира Макса Барских. Видео

Украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай показала квартиру певца Макса Барских в Херсоне, где он провел свое детство. В родном доме артист не был уже около трех лет, поэтому за ним ухаживает одна из соседок.

Видео дня

Видео со своеобразной экскурсией по жилищу исполнителя появилось на YouTube-канале интернет-знаменитости. 34-летний певец признался: в те времена, когда он жил в херсонской квартире, она выглядела кардинально по-другому.

"Я не могу простить маме за то, что она сделала ремонт. Конечно, со временем ремонт делать надо. Но она сделала такой евроремонт. У меня там были другие обои, много чего личного. У нас была дача, ей нужна была бумага для розжига. Я там хранил альбом со всеми своими рисунками, вырезки из газет. Когда я уже поехал в Киев, она все это брала у меня и разжигала", – поделился знаменитость.

Жилье Макса Барских находится в одной из многоэтажек Херсона. Интересной особенностью здания является платный лифт, которым, по словам певца, было очень удобно пользоваться.

Хотя наибольшее количество внимания Рамина Эсхакзай уделила комнате исполнителя, на видео можно увидеть, что квартира довольно светлая и просторная. По словам Макса Барских, хотя его мама сильно сменила интерьер, диван остался тот, на котором он спал в детстве.

На полках осталось немало личных вещей звезды, среди которых детские игрушки, фигурки матрешки и рисунки. Интересно, что артист по-прежнему хранит подарки и письма от фанатов. Он признался, что эти маленькие презенты его очень вдохновляют.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дмитрий Кулеба показал киевскую квартиру, в которой живет, и старенькую хату бабушки и дедушки, куда хочет переехать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!