УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Платный лифт, матрешки и письма от фанатов: как выглядит херсонская квартира Макса Барских. Видео

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
1,8 т.
Платный лифт, матрешки и письма от фанатов: как выглядит херсонская квартира Макса Барских. Видео

Украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай показала квартиру певца Макса Барских в Херсоне, где он провел свое детство. В родном доме артист не был уже около трех лет, поэтому за ним ухаживает одна из соседок.

Видео дня

Видео со своеобразной экскурсией по жилищу исполнителя появилось на YouTube-канале интернет-знаменитости. 34-летний певец признался: в те времена, когда он жил в херсонской квартире, она выглядела кардинально по-другому.

"Я не могу простить маме за то, что она сделала ремонт. Конечно, со временем ремонт делать надо. Но она сделала такой евроремонт. У меня там были другие обои, много чего личного. У нас была дача, ей нужна была бумага для розжига. Я там хранил альбом со всеми своими рисунками, вырезки из газет. Когда я уже поехал в Киев, она все это брала у меня и разжигала", – поделился знаменитость.

Жилье Макса Барских находится в одной из многоэтажек Херсона. Интересной особенностью здания является платный лифт, которым, по словам певца, было очень удобно пользоваться.

Платный лифт, матрешки и письма от фанатов: как выглядит херсонская квартира Макса Барских. Видео

Хотя наибольшее количество внимания Рамина Эсхакзай уделила комнате исполнителя, на видео можно увидеть, что квартира довольно светлая и просторная. По словам Макса Барских, хотя его мама сильно сменила интерьер, диван остался тот, на котором он спал в детстве.

Платный лифт, матрешки и письма от фанатов: как выглядит херсонская квартира Макса Барских. Видео

На полках осталось немало личных вещей звезды, среди которых детские игрушки, фигурки матрешки и рисунки. Интересно, что артист по-прежнему хранит подарки и письма от фанатов. Он признался, что эти маленькие презенты его очень вдохновляют.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дмитрий Кулеба показал киевскую квартиру, в которой живет, и старенькую хату бабушки и дедушки, куда хочет переехать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!