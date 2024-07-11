Пивоваров, Монатик и KOLA приняли вызов: вирусный челлендж для певцов '12345678' добрался до Украины

В сети набирает популярность новый челлендж для вокалистов, который подхватили и украинские звезды. Его цель состоит в том, что каждый может продемонстрировать, как сосчитает от 1 до 8 и обратно под бит.

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Сложность заключается в скорости и сосредоточенности, ведь сбиться с нумерации очень просто. Видео с челленджем уже появились в соцсетях Артема Пивоварова, KOLA и Дмитрия Монатика.

Каждый автор видео приносит в него освою изюминку. К примеру, певица KOLA исполнила "12345678" не в стиле рэпа, а благодаря своему мелодичному вокалу.

Артем Пивоваров сделал два варианта. В одном из них он быстро зачитал от 1 до 8 несколько раз, а в другом использовал мелодию своего трека "Барабан".

Дмитрий Монатик выполнил классическую версию челленджа, но без музыкального сопровождения, что тоже не легко, поскольку биты он держал в голове.

Интересно, что вызов для певцов был принят во всем мире. Многие иностранцы зачитывали цифры на своем языке, добавляя уникальности каждому видео. В TikTok можно встретить видео на испанском, немецком, казахском, китайском, турецком и других языках.

Украинцы в комментариях продолжают надеяться, что отечественные артисты повторят челлендж и на украинском. Пока это удалось сделать известной блогерше Lil O (Лилии), имеющей несколько собственных песен.

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