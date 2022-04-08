Письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля к маме в рай довело украинцев до слез. Фото

Украинские звезды распространяют в сети трогательное письмо девятилетнего мальчика из Гостомеля (Киевская область) к своей маме, которую расстреляли российские военные. Его слова довели до слез тысячи украинцев: пользователи соцсетей отмечают, что их сердце разрывается на части.

Письмо опубликовали в Instagram телеведущая Екатерина Осадчая и рэпер Потап. Маленький украинец потерял самого родного человека, когда они с мамой убегали из оккупированного города (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Письмо сына к маме. Они убегали на машине из Гостомеля, и их расстреляли "орки". Мама погибла, мальчик 9 лет выжил. Он застрял в машине после аварии и не мог выбраться. Его вытащили люди и забрали к себе в подвал. Это невыносимо больно", – написала Осадчая.

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В комментариях люди сочувствуют мальчику:

Полный текст письма:

"Мама. Это письмо – подарок тебе на 8 марта. Если ты думаешь, что зря меня воспитывала, то ты не права. Спасибо за лучшие 9 лет жизни! Огромное спасибо за детство! Ты самая лучшая мама в мире. Я тебя никогда не забуду! Желаю тебе счастья на небесах. Желаю тебе попасть в рай. Я постараюсь хорошо себя вести, чтобы попасть в рай. Целую тебя, Толя!"

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