На днях в сети распространились кадры, на которых известный украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан вручает сборник своих стихов главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а тот на эмоциях начинает цитировать произведения автора. Как оказалось, генерал – большой поклонник творчества Жадана. Писатель был приятно этим удивлен, как и общением с военным в целом. Говорит, что Залужный – открытый человек с современными взглядами и отличным чувством юмора.

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Своими впечатлениями от знакомства с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Жадан поделился в интервью "Украинской правде". Он отметил, что ранее лично не был знаком с генералом, но, как оказалось, тот читал его поэзию, романы, а также слушал треки группы "Жадан и Собаки".

"Очевидно, это радует авторское самолюбие. Хотя потом понимаешь, что на самом деле не столь важно, что он цитирует именно твои стихи, как то, что он читает книги, и то, что он слушает музыку. Это фантастическое ощущение того, что наш главком знает, что такое украинская культура", – поделился автор романов романов "Интернат", "Ворошиловград" и других.

Жадан понял, что Залужный любит музыку его коллектива, поэтому даже приглашал на концерт, но верит, что тот посетит его уже после победы, ведь сейчас времени ходить на выступления у генерала нет. Писатель признался, что впечатления от знакомства с главнокомандующим у него исключительно позитивные.

"Лично мы ранее не были знакомы. Хотя, как выяснилось, он меня читал и слушал. Он достаточно динамичный, адекватный, это человек, который постоянно в процессе. Валерий Федорович сразу начал говорить о делах на фронте. Но вместе с тем у него хорошее чувство юмора. Причем этот юмор не какой-то саркастический, он не обесценивает людей, а по-доброму шутит. У него какие-то постоянные телефонные разговоры, общение с помощниками, и это было довольно юмористически. Его подчиненные так же легко реагируют на это. Он очень просто и прозрачно объяснил нам, что он думает о ситуации на фронте и так далее. В целом человек достаточно открытый и производит положительное впечатление", – прокомментировал Жадан.

При этом писатель подчеркивает, что с 2014 года он общался со многими командирами и про каждого из них может сказать лишь хорошее.

"Мы с 2014 года общаемся и с командирами добровольческих подразделений, и с командирами ВСУ, и с командирами других структур – там действительно очень разные люди. Там много интересных молодых офицеров. Это люди, не живущие советскими армейскими предписаниями. Это совершенно современные люди. У них нет этой застывшести советского военного, к которой мы привыкли из фильмов, картин и воспоминаний своего детства. Совершенно новый тип офицера, совершенно новый тип военного, у которого есть что-то за душой, кроме табельного оружия и погон", – высказался Жадан.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что британский актер и продюсер Том Хиддлстон, наиболее известный ролью Локи в кинематографической вселенной Marvel, на благотворительном вечере в Лондоне прочитал стихи Сергея Жадана. Звезда посетил королевский национальный театр, расположенный в столице Великобритании, где проходило мероприятие под названием "Поэзия на каждый день".

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