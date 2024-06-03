Писатель Шкляр на примере улицы Степана Бандеры объяснил, почему нужно жестко избавляться от советских символов

Известный украинский писатель Василий Шкляр заявил, что Украина должна жестко бороться с советскими символами, которыми система пометила все украинское пространство. Литератор считает, что сейчас не время вступать в дискуссию с теми, кто считает, что переименование улиц и снос памятников советчины – не ко времени.

Об этом Василий Шкляр рассказал в интервью OBOZ.UA. Писатель также поделился своими мыслями по поводу будущего знаменитой Арки Свободы украинского народа в столице, которая уже много лет является одним из предметов дискуссий в рамках декоммунизации.

"Я бы ее убрал вообще, – говорит Василий Шкляр об Арке Свободы украинского народа, – а переделывать… Знаете, это все напоминает, как кое-где вылепляют из памятников Ленина Шевченко. Этого не нужно делать, потому что все равно это напоминает об оскверненном прошлом. А инструменты этой арки можно использовать с пользой – там же есть цветной металл. Его можно пустить на дроны, скажем".

Писатель также уверен, что сейчас нужно как можно быстрее избавляться от всего советского, даже если придется идти наперекор людям, которые считают, что переименование улиц, восхваляющих советские символы, не ко времени.

"С такими людьми нечего вступать в дискуссию, – говорит Василий Шкляр. – Надо делать – и все. У нас есть все ресурсы для того, чтобы изменять. Знаем, как много значит символ в становлении нации и ее развитии. Если мы посмотрим на мировую историю, то в какой-то степени это была борьба за символы. Мы должны отстаивать свои. Так, скажем, как мэр Конотопа Артем Семенихин".

"Он приходил на улицу и говорил: "Назовем ее именем Степана Бандеры", – продолжает Шкляр. – А жители: "Ой, мы не хотим". – "А как вы хотите?" Предлагают: "Счастливая". Он говорит: "Хорошо, ваша улица будет Счастливая, но у вас не будет ни тротуаров, ни освещения – просто будет счастливая улица. А на улице Степана Бандеры будут дорога, асфальт, фонари неоновые и так далее". Многие серые массы понимают только экономические влияния".

"И разве это резко? Тридцать лет прошло, а мы до сих пор ведем дискуссии о совершенно понятных вещах. Более мягкого национального возрождения, чем в Украине, нигде не было. Мы слишком толерантны. Пусть будет проклята эта наша украинская терпеливость, которая подходит только волам!" – добавляет писатель.

Полное интервью с Василием Шкляром читайте здесь.

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