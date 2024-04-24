Писатель-пропагандист Александр Пелевин заявил, что в России многие деятели культуры поддерживают Украину

Российский писатель и Z-поэт Александр Пелевин, творчество которого описывают как ультранационалистическое, раскрыл позицию своих "аполитичных" коллег. Пропагандист заявил, что за желанием замалчивать войну российские деятели культуры прячут "сострадание" к Украине.

Безумный "патриот" требует от них не критиковать Россию и приспешников Кремля. Об этом он заявил в разговоре с росСМИ.

"Зачастую происходит так, что люди творчества за нейтральным скрывают именно проукраинскую позицию", – выдал россиянин. Он называет это "хитрым приемчиком" и осуждает таких коллег.

Палевин, возомнивший себя морализатором, запретил россиянам осуждать его за поддержку войны. Выбор он оставил довольно скудный: либо поддерживать геноцид украинцев, либо молчать.

"Человек имеет право молчать. Засунуть голову в песок, не высовывать ее и от всего отказаться, сказать: "Это не мое дело". Эту позицию можно как-то понять, я считаю, что не надо эту позицию гнобить. Но такой человек теряет моральное право кого-то за позицию осуждать. Если у тебя нет позиции, просто закрой рот и не осуждай тех, у кого эта позиция есть", – сказал Z-поэт.

Александр Пелевин – ярый путинист и один из главных инструментов Кремля по продвижению идей "жертвенной" смерти за Россию. В своих произведениях он призывает россиян умирать на чужбине, оправдывая это безумными фантазиями о "бандеровцах" и т. д.

После 2014 года писатель неоднократно высказывался в поддержку террористических организаций в своих социальных сетях, посещал оккупированные города и заставлял украинцев слушать пропагандистскую литературу. В январе 2019 года он был внесен в базу сайта "Миротворец".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка Алия Насырова, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных в мире волос, оказалась поклонницей России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!