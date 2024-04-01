Писал на русском языке, но считал себя украинцем. 5 фактов, доказывающих, что Россия украла Николая Гоголя

Писатель Николай Гоголь, родившийся в селе Сорочинцы Полтавской области ровно 215 лет назад, очень долго был противоречивой персоной в литературном мире, ведь россияне убедили некоторых читателей в том, что произведения автора – их культурное наследие. Однако многие историки и литературоведы с этим мнением не соглашаются, склоняясь к тому, что россияне "украли" выдающуюся фигуру.

Споры вызваны в большинстве своем из-за того, что Гоголь писал на русском языке, а значительную часть жизни провел на территории современной России. OBOZ.UA решил привести аргументы в пользу мнения, что Гоголь – украинский писатель, и в 2022 году рабочая группа Министерства образования и науки Украины не просто так рекомендовала его для изучения именно на уроках украинской литературы.

Место рождения и происхождение

Хотя в 1809 году автор "Вечеров на хуторе возле Диканьки" родился в составе Российской Империи, территориально Сорочинцы – это населенный пункт в составе современной Украины. Кроме этого, он происходил из известного казацко-старшинского рода Гоголев-Яновских. Не один историк утверждал, что писатель гордился своим происхождением и проводил четкую параллель между русским и украинским.

Знал украинский язык

Россияне часто апеллируют к тому, что свои произведения Гоголь писал на русском языке, однако, к сожалению, среди украинских писателей это не редкость. Такие работы можно найти в наследии Ивана Котляревского, Григория Квитки-Основьяненко и даже Тараса Шевченко, однако это не делает их россиянами.

Из разных источников литературоведы узнали, что в жизни автор "Мертвых душ" разговаривал с ощутимым украинским акцентом, и, как это тогда называли, суржиком. Не следует забывать и об исторических вызовах и притеснениях украинского языка в то время.

Идентичность

Известные российские культурные деятели тех лет описывали Гоголя как "малороса" и "х*хла", тем самым подчеркивая, что писатель не идентифицировал себя как россиянина и не стремился казаться для них "своим".

В 1845 году в книге пациентов карлсбадского санатория Гоголь на французском языке подписался: "Mr. Nicolas de Gogol, Ukrainien, établi à Moscou", то есть "Николай Гоголь, украинец, проживающий в Москве".

Теплое отношение к родной культуре

Сборники "Вечера на хуторе возле Диканьки" и "Миргород" содержат подробное описание колорита, быта, традиций и верований украинского народа. Герои этих произведений – украинцы – говорят в произведениях словами, которые российские читатели никогда даже не слышали. Для них автор создал словарь, еще раз демонстрируя, что близок ему именно украинский язык и забывать его он не хотел.

В то же время, как утверждают критики, его "российский цикл" пронизан сарказмом, насмешками, критикой и сатирой.

Письма Гоголя

Сколько бы времени писатель ни провел среди россиян, мыслями он всегда возвращался в родной край. Ярче всего это видно в частных переписках украинца с людьми, которым он доверял. Например, другу и земляку Михаилу Максимовичу писатель советовал возвращаться из Москвы в Украину.

"Киньте, нарешті, цю Кацапію і їдьте в Гетьманщину. Я сам думаю це зробити... Якщо добре помислити, то які ж ми дурні єсьмо", "Туди! Туди! До Києва! До древнього, прекрасного Києва! Він наш, він не їх — чи неправда? – писал Гоголь.

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