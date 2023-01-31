Пикалов рассмешил старой историей, как Зеленский поздравлял его с днем рождения

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов вспомнил, как когда-то его поздравлял с днем рождения шеф и близкий друг, а сейчас президент Украины Владимир Зеленский. По словам юмориста, тогда еще коллега звонил ему с телефона супруги Елены, поскольку, очевидно, та напоминала ему об имениннике и контролировала, чтобы муж не забыл поздравить товарища.

Видео дня

Смешной историей Пикалов поделился в день своего 47-летия, которое отмечал 30 января. Рассказал он ее а эфире программы "Сніданок з 1+1".

На друга, который мог забыть о дне рождении, Пикалов не обижается. Говорит, что тот всегда был очень занятым и ответственным человеком.

"Владимир Александрович всегда у нас был занятым человеком. Руководитель... Хотя мы были на одном этаже, до кабинета можно было добросить мандарином. Но это было так: смотрю, звонит Ленчик (Елена Зеленская – ред.). Я беру трубку, а оттуда Владимир Александрович: "Саня, привет! С днем рождения!" Это ж как было? – "На, позвони Пикалову, у него сегодня день рождения", – поделился юморист.

Актер выразил надежду, что и в 2023 году Зеленский поздравит его с днем рождения, пускай даже после напоминания первой леди.

"От Макрона (президент Франции Эмманюэль Макрон – ред.) не жду, а от Зеленского жду. Хотелось бы звонок", – признался артист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой поделился деталями встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Комик вместе с Александром Пикаловым приходили к гаранту в его Офис на Банковой – хотели поддержать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!