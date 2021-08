Певице Джамале – 38 лет: как менялась внешность артистки на протяжении карьеры

В пятницу, 27 августа, известная украинская певица Джамала (Сусана Алимовна Джамаладинова) отмечает день рождения. Артистке исполняется 38 лет и в свой праздник она даст сольный концерт в Киеве.

Певицу, которая выступает в музыкальных жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и другое – считают одной из самых выдающихся вокалисток страны. В день рождения Джамалы OBOZREVATEL собрал фото того, как менялась знаменитость на протяжении творческой карьеры.

Будущая звезда родилась в небольшом городке в Киргизии. Девочка училась в музыкальной школе и принимала участие в разных конкурсах.

В 17 лет Джамала поступила в Национальную музыкальную академию в Киеве, однако ее не сразу хотели принимать. Тогда певица продемонстрировала диапазон в 4 октавы и все-таки стала студенткой учреждения.

Музыкальный дебют молодой артистки на большой сцене состоялся еще в 15 лет. Потом были выступления на европейских, российских и украинских конкурсах.

Вскоре певица выпустила дебютный альбом. А в 2013 году вышел релиз второго студийного альбома "All or Nothing".

Знаменитость учувствовала в национальном отборе на "Евровидение" от Украины с песней "1944", которая была посвящена памяти ее предкам. Джамала победила в конкурсе и вскоре выпустила мини-альбом.

В 2017 году артистка проявила себя в роли актрисы, сыграв фрейлину в картине "Полина". Также она появилась в документальных фильмах "Борьба Джамалы" и "Джамала.UA".

В этом же году селебрити вышла замуж за Бекира Сулейманова, с которым строила отношения с 2014 года. В 2018 году в семье родился сын, которого назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир.

Джамала принимала участие в съемках проекта "Голос. Діти", где ее подопечная Варвара Кошевая в финале заняла 2-е место.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джамала и другие популярные украинские звезды выступили на Михайловской площади в преддверии Дня Независимости Украины.