Певица Холзи впервые стала мамой. Фото

Известная американская певица Холзи впервые стала мамой – на свет появился мальчик. Его назвали Эндер Ридли Айдин.

Знаменитость родила еще 14 июля, но радостным событием решила поделиться только сейчас. Также она показала первое фото с малышом. Соответствующий снимок исполнительница разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как Холзи лежит в палате, держит на руках младенца и смотрит влюбленными глазами на своего возлюбленного.

"Благодарность. От самых "редких" и эйфорических родов. Работает от любви", – подписала кадр певица.

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Коротко о знаменитости:

Холзи – американская певица, автор песен и активистка. Начала писать песни в возрасте 17 лет, в 2014 году подписала контракт со звукозаписывающей компанией Astralwerks и выпустила мини-альбом из пяти композиций, получивший название Room 93.

Ранее было известно, что во время тура в поддержку предстоящего релиза своего дебютного альбома BADLANDS Холзи была беременна, но у нее случился выкидыш. Несмотря на это, она все равно вышла на сцену.

С 2015 по 2016 год девушка встречалась с продюсером Lido. В 2017 году у Холзи были отношения с рэппером G-Eazy.

Отцом ее малыша стал режиссер и сценарист Алев Айдин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Холзи раскритиковала премию "Грэмми-2021". Она назвала номинацию артистов "неуловимым процессом". По ее словам, многие люди выразили ей сочувствие.