Певица Бьянка получила российское гражданство – СМИ

Белорусская R&B-певица и автор песен Бьянка (Татьяна Липницкая) получила российское гражданство. Об этом она сообщила на премии Vivo Awards.

Артистка также призналась, что не планирует баллотироваться в Госдуму, как ее коллега по сцене Юлия Волкова, передает "Звездач" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Баллотироваться? Не дай бог, ни за что, никогда!" – заявила знаменитость.

Видео дня

Ранее Бьянка выпустила песню про коронавирус. Так, она получила название "Пандемия". В ней рассказывается о том, как девушка влюбилась в молодого человека, зараженного коронавирусом. Однако поклонники не оценили смелого эксперимента певицы, заявив, что "это просто ужасно".

Коротко о знаменитости:

Музыкальная карьера артистки началась в 2003 году после сотрудничества с рэпером Серегой, ради которого она отказалась представлять Белоруссию на конкурсе "Евровидения".

В начале своего творческого пути девушка называла свой стиль "Русским народным R’n’B", основой которого является смесь американского урбана с русским поп-фолком с его частушками и фольклорными мотивами.

Первый альбом "Русский народный R’n’B" был выпущен в 2006 году на лейбле "Sony BMG". В 2007 году было изменено и название, которое соответствовало названию единственной новой песни переиздания "Про лето".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эктор Хименес-Браво официально получил украинское гражданство и рассказал об этом в своем блоге в Instagram. В комментариях под публикацией фанаты стали засыпать знаменитость поздравлениями.