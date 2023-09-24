Певица 80-х Катя Семенова заявила, что российское ТВ захватила мафия из КВН, которая поддерживает Украину и втихаря гадит РФ

Советская и российская певица Катя Семенова, которая поддерживает террористический путинский режим и войну в Украине, убеждена, что на пропагандистских федеральных каналах работает много проукраинских деятелей, которые "гадят России исподтишка". Свою антивоенную позицию эти "тихушники", как назвала их сама путинистка, публично не высказывают. А состоит эта банда "молчаливых оппозиционеров" из бывших участников КВН (Клуба веселых и находчивых).

Семенова вообще считает, что "на российских экранах всем управляет мафия из КВН, поддерживающая Украину". Своими фантазиями Z-патриотка поделилась в интервью пропагандистским СМИ.

Певица заявляет, что отечественное, то есть российское ТВ захватила мафия бывших кавээнщиков. А президента Украины Владимира Зеленского, который также в свое время был игроком клуба, звезда СССР назвала "самым раскрученным человеком в мире".

Видео дня

"На телевидении же давно существует, назовем ее так, мафия, это ни для кого не секрет. Также не секрет, что это кучка бывших кавээнщиков. Они везде – и продюсеры, и начальники, и все – ну это реальная мафия. Было такое выражение, не знаю, кто его придумал, но это точно гений. Одно время нас звали "Страна победившего КВН", – заявила Семенова.

При этом артистка жалуется, что якобы молодым и талантливым россиянам из-за "проукраинских" юмористов сложно пробиться на федеральные каналы – "выпускников престижных вузов не пускает на ТВ мафия КВН".

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский актер, художественный руководитель "Дизель Студио" и участник "Дизель Шоу" Егор Крутоголов признался, что к украинцам в КВН относились не так, как к командам из России. Ранее комики этого не осознавали и не понимали, почему у них возникают такие сильные конфликты с редакторами и цензорами. Вскоре же, по мнению артиста, стало очевидным, что Александр Масляков помогает развиваться культу личности Путина, а программа превратилась в одну из площадок для кремлевской пропаганды. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!