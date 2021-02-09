Певец Шура показал, как выглядит после похудения на 35 кг. Фото

Российский певец Шура (Александр Медведев) показал результаты своей долгой борьбы с лишним весом. Так, артист похудел на целых 35 килограммов.

Соответствующий снимок 45-летний артист опубликовал на личной странице в Instagram. Он отметил, что не может поверить в то, что когда-то выглядел по-другому. А также призвал поклонников беречь себя и тщательно следить за здоровьем.

"Пересматриваю старые фотографии, и не могу поверить, что я похудел на 35 кг! Ряха, конечно, у меня была знатная. Берегите себя и следите за своим здоровьем!" – написал он.

К слову, поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали артиста добрыми комментариями.

"Это удивительно! Только в сравнении понимаешь, что результат стоит того! Вам очень хорошо!", "Александр, вы очень хорошо выглядели и пухленьким и сейчас", "Как вы это сделали?", "Вы такой молодец, такая работа над собой, над своим здоровьем – это дорогого стоит", – написали люди.

Напомним, что Шура – российский певец, композитор и автор песен. Один из двух основателей и лидеров группы "Би-2".

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