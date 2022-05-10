Певец Сергей Иванчук, расстрелянный оккупантами, назвал своего ангела-хранителя: шансы выжить оценивали почти в 0%

Украинский оперный певец Сергей Иванчук, получивший 5 пулевых ранений в результате обстрела вражеской ДРГ, рассказал, что его шансы на выживание оценивали почти в 0%. Однако, если бы не помощь пассажирки в авто по имени Виктория, исполнитель, вероятно, погиб бы прямо за рулем.

Его ангел-хранитель по счастливому совпадению оказалась медиком, точно знавшим, что делать в случае получения таких ранений. Об этом сам Сергей Иванчук рассказал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам героя-волонтера, который до 10 марта на собственном авто вывозил людей из Харькова в Полтаву, в тот роковой день они столкнулись с врагами на дороге. Увидев автомобиль с прицепом, который двигался в противоположную от Харькова сторону в коменданский час, оккупанты открыли огонь по машине.

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Она была заполнена врачами и медицинскими принадлежностями, которые эвакуировали с места боевых действий, а потому оторваться от вражеской ДРГ оказалось крайне нелегко.

"Я понял, что у меня задача – доставить людей на блокпост. Мы доехали, но на тот момент вся машина была обстреляна, во мне было 5 пуль. На блокпосте я отключился. Меня спасло то, что сидевшая сзади Виктория успела рукой закрыть мне дыру. Это предотвратило превматорекс: либо легкие разрываются, либо полностью сжимаются", – вспомнил артист.

Всего за 1,5 км погони волонтер получил 5 пулевых: легкие, печень, две ноги, пальцы. На блокпосте его всеми силами спасали военные, пока героя не отвезли в больницу.

"Мне говорили, шансов почти 0, чтобы выжить. При мне в реанимации умирали люди с одним ранением или двумя", – признался певец.

Однако, несмотря на неутешительные отзывы врачей, медики все же смогли спасти легкие, ноги и печень Сергея Иванчука, хотя и еще борются за моторику пальцев. Ради этого раненый объездил больницы в нескольких областных центрах и пережил не одну операцию.

Но даже лежа на больничной койке, артист продолжает волонтерить: улучшает условия проживания в местах, где лечится, закупает матрасы, холодильники и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в настоящее время исполнитель эвакуировался во Львов, где подробно рассказал о своем волонтерстве и встрече с оккупантами.