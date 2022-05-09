Получил пять пулевых ранений: во Львове рассказали историю певца, который спасал людей на Харьковщине

Украинский оперный певец Сергей Иванчук попал под обстрел вражеской диверсионной разведывательной группы, эвакуируя мирных людей из Харьковской области. 29-летний мужчина получил 5 пулевых ранений.

Об этом сам Иванчук рассказал после эвакуации во Львов. Его реабилитацией будут заниматься врачи Первого медицинского объединения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина рассказал, что после полномасштабного вторжения страны-агрессора России 24 февраля 2022 года начал заниматься доставкой гуманитарных грузов в Харьков, Охтырку, а на обратном пути помогал эвакуироваться мирным людям.

Видео дня

"Эвакуировал из горячих точек. Из Салтовки, из Южной Салтовки (районы Харькова. – Ред.), из Ахтырки – прямо там, где бомбили. И вот в один раз попал под обстрел", – рассказал Иванчук.

По его словам, вражеская ДРГ преследовала автомобиль с мирными людьми около 1,5 км, пытаясь его уничтожить.

"Нам удалось доехать до нашего блокпоста и там уже нас спасли. Я получил 5 пулевых: легкие, печень, две ноги, пальцы ", – отметил певец.

Спас людей от вражеского огня прицеп, в котором вывозили часть медицинского оборудования. Самого Иванчука после полученных ранений спасли его же пассажиры, среди которых были врачи.

Он добавил, что кроме него в машине больше никто не пострадал, несмотря на то, что было еще четыре человека и два кота.

После оказания первой медицинской помощи украинские военные доставили певца в ближайшую больницу, где врачи уже продолжили его лечение. В больнице Сергей пролежал 16 дней.

Иванчук признался, что с момента войны успел эвакуировать из горячих точек около 50 человек.

Также он рассказал, что в последние годы готовился к работе по контракту в опере в Италии, но пандемия коронавируса немного спутала планы. Когда же началась война, как признался мужчина, он не смог сидеть на месте и уехал спасать людей.

Вместе с Иванчуком во Львов эвакуировали еще семерых пострадавших от боевых действий. Как отметили в Первом медицинском объединении Львова – " подавляющее большинство в состоянии средней тяжести после минно-взрывной травмы, двое в тяжелом состоянии". Есть мужчина с инфарктом миокарда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львов привезли 15-летнюю Лизу из Попасной в Луганской области. Девочка около 30 километров управляла машиной с простреленными ногами, чтобы спастись от обстрелов и спасти еще нескольких взрослых с сильными ранениями.