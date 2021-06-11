Петросян и Елена Степаненко наконец-то поделили имущество: неожиданные итоги

Известный российский юморист Евгений Петросян и его бывшая супруга Елена Степаненко после 30 лет брака и спустя почти три года после развода поделили имущество напополам. Самым дорогостоящим активом стала недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой Петросян планировал сделать музей.

Однако в жилье во время процесса жила Степаненко. Также на повестке стояли две большие квартиры в Сеченовском переулке, две – на Ростовской набережной и в Большом Кондратьевском. Об этом пишет "СтарХит".

Во время суда экс-возлюбленная комика настаивала, чтобы картина под названием "Старый дуб" досталась артисту, но в результате ее оставили Елене.

Также Степаненко стала счастливой обладательницей книг "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность"

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Отметим, что Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года. Артист женился в пятый раз на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская юмористка Елена Степаненко и дочь Евгения Петросяна Викторина заявили, что новая 31-летняя жена Татьяна Брухунова обманула сатирика, выдав чужого ребенка за его собственного.