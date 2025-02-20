Петиция о запрете песен на русском языке на стримингах Украины набрала 25 тысяч подписей: что будет дальше

В Украине электронная петиция в Кабинет Министров по блокированию русскоязычной музыки на стриминговых сервисах, таких как Apple Music и Spotify, собрала необходимые 25 тысяч подписей. Это означает, что правительство обязано рассмотреть этот вопрос в ближайшие 3 месяца.

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Более 25 тысяч подписей удалось собрать всего через 4 дня. Просмотреть состояние петиции можно на сайте Кабинета Министров Украины.

Согласно действующему законодательству, электронные петиции, поданные Президенту, Верховной Раде или Кабинету Министров, рассматриваются в установленном порядке при условии сбора 25 тысяч подписей в течение трех месяцев. Теперь правительство должно предоставить официальный ответ на обращение.

Автор обращения Леоненко Александр отмечает, что русскоязычный контент является не только культурным, но и вызовом безопасности для Украины. Он считает, что прослушивание таких песен приносит прибыль исполнителям и соответственно налоги в бюджет государства-агрессора. Также подчеркнуто, что ограничение подобного контента будет способствовать развитию украиноязычной музыки.

"Запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки, исполненной на других языках. Это также откроет новые возможности для популяризации музыки других народов", – указывает автор.

Он предлагал правительству рассмотреть возможность законодательного регулирования контента стриминговых платформ, обязать их ограничить доступ к русскоязычной музыке в Украине, а также запустить кампании популяризирующих украинских исполнителей.

Ранее OBOZ.UA писал, что "хороший россиянин" Моргенштерн захватил чарты и вытеснил из топ-5 украинские песни. В список "лидеров" попали все композиции из нового альбома исполнителя, вытеснив хиты отечественных звезд. Это и стало поводом к созданию петиции о запрете российской музыки в Украине.

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