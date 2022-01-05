Песня "Шум" Go_A вошла в топ-3 самых популярных песен за всю историю Евровидения
Традиционно под конец года радио международного конкурса Евровидение ESC Radio объявляет рейтинг самых популярных песен за всю историю музыкального соревнования. Из 250 композиций, которые попали в список, трек "Шум" украинской группы Go_A оказался в тройке лидеров.
Радостной новостью исполнители поделились на официальном аккаунте коллектива в Instagram. Кроме того, сингл Solovey, с которым музыканты должны были представлять Украину на конкурсе в 2020 году, также попал в рейтинг и занял 128 место.
Уступили украинцы победителям Евровидения-2021 – итальянской группе Maneskin и их треку Zitti e Buoni. Рок-исполнители забрали "серебро".
Возглавить список посчастливилось победительнице 2012 года Loreen. Композиция шведки Euphoria остается узнаваемой во всем мире и заставляет слушателей подпевать популярный припев даже спустя 10 лет.
Динамичная электро-фольклорная песня "Шум", в основе которой лежит хоровод и веснянка, смогла обогнать по популярности даже легендарный хит Waterloo 1974 года культовой поп-группы АВВА. Шведские музыканты оказались на 20 ступеньке рейтинга.
Среди знаменитых композиций Евровидения оказалась и чувственная песня Джамалы "1944", посвященная депортации крымских татар. Трек, с которым украинка победила в 2016 году, занял 14 место. В сотню хитов также попала любимица публики Верка Сердючка и ее зажигательный хит Dancing Lasha Tumbai – 74 место, а "Дикі танці" победительницы Русланы оказались на 78 позиции.
Участники Go_A с гордостью сообщили о своих достижениях фанатам, отметив, что в почетный рейтинг впервые попали сразу две украиноязычные песни.
"Сразу два наших трека попали в ESC TOP 250 – ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования Евровидения! SHUM вошел в тройку популярнейших песен за всю историю конкурса! А "Solovey" занял 128-е место. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычные песни", – сообщили в соцсетях музыканты.
Танцевальная веснянка наверняка запомнилась слушателям своим необычным зажигательным припевом. Многие украинцы неоднозначно восприняли текст песни. Строчки "Сію-вію, сію-вію Конопелечки! Сію-вію, сію-вію Зеленесенькі" одни восприняли как пропаганду марихуаны, а другие и вовсе услышали в них агитацию за партию Зеленского. Однако вокалистка коллектива Екатерина Павленко с самого начала объясняла, что "Шум" – это песня на основе хоровода, одноименной игры-веснянки.
На Евровидении-2021, который проходил в Роттердаме (Нидерланды), Go_A занял пятое место. А днями ранее, 1 января, украинцы забрали еще одну награду Eurovision Awards в номинации "Самая инновационная сценическая постановка".
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