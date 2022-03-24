Песня рэпера ATL о пропаганде в России оказалась пророческой: Дудь указал на интересный момент

Российский хип-хоп-исполнитель ATL (Сергей Круппов) в конце 2021 выпустил трек "Ящик" о пропаганде. Репер осудил давление Кремля на СМИ, а теперь его слова стали еще более актуальными, поскольку пропагандисты умалчивают о войне в Украине и рассказывают, что российские военные "спасают", а не убивают украинцев.

О пророческих словах ATL вспомнил российский оппозиционный журналист Юрий Дудь на своем Telegram-канале. Исполнитель подчеркивает, что телевизор призывает россиян терпеть, кормит обещаниями и облучает пропагандой.

"Глянул Первый натощак, вкинув веру на общак. Как в пакете жмур, лежит в пакете пульт. У бабки разум отобрав пристально смотрит бычий глаз. И он вещает мне, что завтра будет лучше, чем вчера. Тут агент, там агент – над свободною отчизной распыляет реагент", – поет репер об обещаниях пропагандистов и оппозиционных СМИ, которые считаются агентами Запада.

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Текст песни "Ящик"

Дудь подчеркивает, что микстейп "Радио Апокалипсис" артиста ATL оказался взором в будущее. Осенью 2021 года хит "Ящик" звучал устарело. Однако началась война и все стало ясно. "Художник снова прав", – написал Дудь.

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