Первой участницей 'Голосу країни' стала подруга Мишель Андраде

В воскресенье, 24 января, на шоу "Голос країни-11" первой участницей стала одесситка Ирина Эбралидзе, которая с детства дружит с украинской исполнительницей Мишель Андраде.

Она исполнила песню "No Time To Die" певицы Billie Eilish. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, девушка посвятила песню своей умершей маме. Она хочет стать певицей в память о дорогом человеке в ее жизни.

В результате она выбрала команду Нади Дорофеевой.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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