Первой участницей "Голосу країни" стала подруга Мишель Андраде
В воскресенье, 24 января, на шоу "Голос країни-11" первой участницей стала одесситка Ирина Эбралидзе, которая с детства дружит с украинской исполнительницей Мишель Андраде.
Она исполнила песню "No Time To Die" певицы Billie Eilish. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, девушка посвятила песню своей умершей маме. Она хочет стать певицей в память о дорогом человеке в ее жизни.
В результате она выбрала команду Нади Дорофеевой.
Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее победителем 10-го сезона проекта стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.
Из-за грандиозного финала "Голоса країни-10" в сети вспыхнул скандал.
Назван полный список песен, которые исполнял Роман Сасанчин.
Финалист шоу "Голос країни-10" Сергей Роман презентовал свой первый клип на украинскую народную песню "Несе Галя воду".
Потап неоднозначно высказался о вокальных шоу после финала "Голосу країни".