Первого приговорили к смертной казни, отрубив голову, а второй отомстил за отца: что известно о предшественниках-тезках Чарльза III

Уже в эту субботу, 6 мая, в Великобритании состоится самое зрелищное королевское событие за последние 70 лет – официальная коронация Чарльза ІІІ, который взошел на престол после смерти своей матери Елизаветы ІІ. Суверен вошел в историю как самый старейший из всех принцев Уэльских в британской монархии – ему сейчас 74 года. О Чарльзе ІІІ, его достижениях и неудачах, скандалах и триумфах, личной жизни и характере, нам известно немало. Но что вы слышали о предыдущих Чарльзах – первом и втором?

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На этот вопрос поможет ответить OBOZREVATEL. Предлагаем узнать, что известно о предшественниках-тезках нового короля Великобритании Чарльза ІІІ.

Чарльз І, которого жестокость и тщеславие привели к смертной казни

Король Англии, Шотландии и Ирландии Чарльз I был членом династии Стюартов. Он вошел в историю как жестокий правитель, который обожал власть и не желал ее ни с кем делить. Именно поэтому монарх вел абсолютистскую политику, что практически является синоним к диктатуре, и самодержавно правил 11 лет без парламента. Он полностью игнорировал права сословий и принцип неприкосновенности частной собственности. Устраивало ли это народ? Ответ очевиден. Восстания в Ирландии и Шотландии, Английская революция с последствиями в виде гражданской войны – вот к чему привело тщеславие Чарльза І.

Закончилось правление короля тем, что парламент приговорил его к смертной казни через отсечение головы. Чарльза І казнили в Лондоне 30 января 1649 года.

Что интересно, несмотря на все вышеперечисленное, казнили монарха, если можно так сказать, с уважением. Обычно после отсечения палач подымал голову казненного с фразой "Вот голова предателя", но с Чарльзом так не сделал. Кроме того, не было глумления над телом мертвого диктатора – голову после казни пришили на место, позволив родным достойно похоронить правителя. Он погребен в Виндзоре, в часовне Генриха VIII.

Кстати, именно Чарльза I безуспешно пытались спасти главные герои романа Александра Дюмы "Двадцать лет спустя", который является продолжением "Трех мушкетеров".

Чарльз ІІ, который пытался отомстить за казненного отца

После казни Чарльза І престол по праву переходил его старшему сыну Чарльзу ІІ. Тот воспитывался на континенте и сразу после смерти отца начал продумывать план возмездия. Шотландцы были категорически против, чтобы корона досталась кому-либо другому, кроме как Чарльзу ІІ, поскольку искренне ненавидели поработителей-англичан. Так, именно в Шотландии в 1650 году был коронован наследник казненного диктатора. Однако его пребывание на троне прервали войска, направленные генералом Кромвелем, которые разгромили повстанческую армию в битве при Вустере. За голову монарха назначили огромное вознаграждение, так что Чарльз ІІ принял решение отправиться в изгнание. Он тайно выехал во Францию и вернулся только спустя 10 лет, после чего все же стал королем.

Как только в руках Чарльза ІІ оказалась власть, он решил разобраться с "убийцами" отца. Десятерых членов парламента, которые голосовали за казнь предыдущего суверена, новый монарх приговорил к жестокой смерти в три этапа: повешение, потрошение и четвертование. Более того, в 1662 году Чарльз ІІ приказал выкопать тела самых злейших своих врагов – Оливера Кромвеля, Джона Брэдшо и Генри Айртона – и казнить их повторно через четвертование.

Годы правления Чарльза II выпали на темные времена для Англии: эпидемия чумы и Великий лондонский пожар, который длился четыре дня. Монарх, кстати, был одним их тех, кто тушил огонь собственными руками. Добавим, что страна при Чарльзе II с разным успехом воевала с Голландией и Францией, осваивала земли Нового света, основала Королевскую африканскую компанию с монополией на торговлю рабами, а также было внедрено немало успешных реформ.

Скончался Чарльз ІІ неожиданно в возрасте 54-х лет, перейдя в католичество за несколько дней до этого. У него случился апоплексический удар. Интересно то, что уже в 20 веке исследователи обнаружили огромную концентрацию ртути в волосах покойного суверена. И нет, его не отравили. Оказывается, Чарльз II всерьез увлекался алхимией и пытался превратить ртуть в золото, работая часами в лаборатории.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в молодости Чарльза называли секс-символом своего поколения, поэтому неудивительно, что за его внимание боролись аристократические красавицы и известные звезды. Посмотреть на принца в лучшие годы – можно по ссылке.

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