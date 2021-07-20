Первая леди США Джилл Байден встретилась с королевой Ранией. Фото

В Вашингтон с официальным визитом прибыли король Иордании Абдалла II и его супруга Рания. Они встретились с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл в Белом доме.

Пока президент и король обсуждали партнерство и сотрудничество США и Иордании, Джилл провела королевскую гостью по Белому дому. Фото с экскурсии королева опубликовала в Instagram.

Пристальное внимание многих интернет-пользователей было приковано к нарядам двух женщин.

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Ее величество облачилась в платье вишневого цвета длины миди с широким черным поясом, что отлично подчеркнуло ее фигуру. Королева предпочла коричневые туфли-лодочки на высоком каблуке. А в ее руках был клатч в тон платья.

Что касается образа первой леди Джилл Байден, то он был достаточно лаконичным. Джилл была в костюме белого цвета, состоящего из платья и пиджака. Из аксессуаров на талии первой леди был тоненький ремешок с золотистой пряжкой. Она была в туфлях-слингбэках с игривым цветочным принтом на низком каблуке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, недавно первая леди США снялась для обложки американского журнала Vogue, где позировала в платье цветочного принта.