Первая леди Нигерии раскритиковала Меган Маркл за 'откровенный' внешний вид. Фото

Спустя более недели после поездки принца Гарри и Меган Маркл в Нигерию первая леди страны Реми Тинубу раскритиковала образ супруги принца из-за откровенности. На официальном мероприятии она рассказывала об "идеале красоты" соотечественниц с упоминанием о герцогине Сассекской как пример антиморальности.

В своем выступлении на мероприятии по случаю годовщины правления президента Болы Тинубу женщина заявила, что должна "спасать детей" от обнаженности в образах американских и европейских звезд. Как сообщает Mirror, первая леди Нигерии восприняла дорогие украшения и обнаженные руки, спину и ноги Меган Маркл как обиду.

"Мы должны спасти наших детей. Мы видим, как они одеваются. Они постоянно забывают, что Нигерия, что мы прекрасны. Вы можете увидеть, что они демонстрируют на сцене, я сказала: "Мы модны, мы видим, что происходит", – заявила Реми Тинубу.

Она сообщила, что любая обнаженность – это некрасиво и немодно. В частности, первая леди высказалась за всех нигериек, что они не хотят походить на голливудских звезд.

"У нас не будет Met Gala. И каждая, обнаженность, просто везде, а мужчины хорошо одеты. Поэтому мы должны что-то сделать. Скажите им, что мы не принимаем обнаженность в нашей культуре. Это некрасиво. Это совсем не красиво. И все они красивые девушки, но они должны быть уверены в том, кем они являются. Они не хотят имитировать и пытаться подражать кинозвездам из Америки", – продолжила Тинубу.

Тогда она и вспомнила Меган Маркл с примесями ненависти по поводу якобы корыстной поездки в Нигерию: "Почему Меган приехала сюда искать Африку? У нас есть кое-что, чтобы забрать с собой домой. Мы знаем, кто мы. Не теряйте то, кем вы являетесь".

В соцсети X некоторые интернет-пользователи встали в защиту Меган Маркл и предположили, что речь вообще не о ней: "Сообщение не для нее. Перестань беспокоить себя из-за нее".

Однако все же больше всего было именно критики. Люди считают экстравагантные наряды невоспитанностью герцогини Сассекской и ее желания очередного пиара:

"Трудно поверить, что после якобы изучения международных отношений в колледже она не знает первого основного правила международных отношений – всегда уважать другую страну и ее культуру".

"Очевидно, Меган не хватает как признания границ, так и уважения".

"Тщательно спланированная поездка в Нигерию показывает только то, что они хотели... Интересно, попадет ли это в шоу Netflix... Я очень сомневаюсь".

"Демонстрация кожи вернула ее в новости, потому что что еще она делала в последнее время?"

"Ей было бы меньше заботиться о "своей стране" и ее культуре. Эта поездка была предназначена для PR-аудитории американских знаменитостей, и все о ней, а не о Нигерии".

"Учитывая, что она должна быть герцогиней, она одевается как дешевый торт".

Как сообщал OBOZ.UA, из-за этой поездки Меган Маркл раскритиковали и ее соотечественники, а именно из-за платья. Причина была в ироничном названии бывшего места жительства семьи Сассекских, совпадающей с названием платья – Виндзор.

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