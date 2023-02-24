Пэрис Хилтон впервые показала одномесячного сына и рассекретила имя, которое придумала 10 лет назад. Фото

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон впервые почувствовала радость материнства в середине января 2023 года. Наследника светской львицы родила суррогатная мать. Знаменитость решила долго не скрывать имя крохи, а также показала с ним трогательные кадры.

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Снимки Хилтон разместила в Instagram. Но одном из них селебрити позировала с мужем Картером Реумом и малышом, а на другом – только с одномесячным сыном. С супругом Пэрис знакома уже 15 лет, но только в 2020 году между ними вспыхнул роман, а в 2021 пара поженилась (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Малыш Феникс. Весь наш мир", – написала под новым постом американка. Полное имя мальчика звучит как Феникс Баррон Хилтон Реум. По ее словам, имя для сына она придумала еще очень давно, когда оно было не таким популярным как сейчас. В него знаменитая мама вложила особый смысл, так как феникс – это бессмертная волшебная птица, возрождавшаяся после своей гибели.

За 15 часов новая подборка фото Пэрис набрала два миллиона лайков и 18 тысяч комментариев. Аудитория певицы продолжает ее поздравлять с рождением ребенка и оставляет восхищенные комментарии под публикацией. "Желаю вам быть самой счастливой семьей", – пишут фолловеры.

К слову, звезде сейчас 41 год. Она является наследницей крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton. Поп-дива была несколько раз помолвлена, а также имела проблемы с законом и даже получила 45-дневное тюремное заключение за вождение в нетрезвом состоянии и нарушения условий испытательного срока.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 9-месячный сын Рианны стал моделью. Певица с малышом и супругом позировала на берегу океана для известного глянца. Как оказалось, во время съемки артистка уже была беременна вторым ребенком, но сама об этом не знала.