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"Пережили ужасные ситуации": Джоли растрогала кадрами маленькой украинки и затопленного села после подрыва Каховской ГЭС

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
3,7 т.
'Пережили ужасные ситуации': Джоли растрогала кадрами маленькой украинки и затопленного села после подрыва Каховской ГЭС

Американская актриса Анджелина Джоли в Международный день беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня, поддержала Украину. Она распространила новую публикацию в Instagram, где на нее подписаны 14,5 миллиона человек, и первыми в посте показала кадры из нашей страны. Артистка отметила, она приклоняется перед всеми, кто мужественно принимает удары судьбы. 

Видео дня

Экс-супруга Брэда Питта познакомила свою аудиторию с маленькой девочкой из Бучи, которая позировала в вышиванке. Она также показала, как выглядит село Афанасьевка (Николаевская область) после уничтожения Каховской ГЭС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). 

"Беженцы – это люди, которые сбежали от войны, насилия, конфликтов или преследований и пересекли границу в поисках безопасности в другой стране. Прежде всего, они пережили самые ужасные и экстремальные ситуации на земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы подумать о более чем 100 миллионах перемещенных лиц. Десятки миллионов детей. Всем моим друзьям-беженцам. Я имею честь знать вас и чту вас сегодня и каждый день", – написала Джоли. 

"Пережили ужасные ситуации": Джоли растрогала кадрами маленькой украинки и затопленного села после подрыва Каховской ГЭС
"Пережили ужасные ситуации": Джоли растрогала кадрами маленькой украинки и затопленного села после подрыва Каховской ГЭС

В подборке актриса также показала душераздирающие кадры из Южного Судана, Палестины, Бангладеша и Ливана.

В комментариях украинцы поблагодарили Анджелину Джоли за упоминание нашей страны и теплые слова. "Спасибо большое за поддержку Украины", "Вы очень добрая и понимающая, спасибо вам", "Вы – настоящий ангел, Анджелина", "У вас огромное сердце, с любовью из Украины", – читаем под постом. 

"Пережили ужасные ситуации": Джоли растрогала кадрами маленькой украинки и затопленного села после подрыва Каховской ГЭС
"Пережили ужасные ситуации": Джоли растрогала кадрами маленькой украинки и затопленного села после подрыва Каховской ГЭС

Как недавно рассказал OBOZREVATEL, актриса Катрин Денев на открытии Каннского кинофестиваля зачитала стихотворение Леси Украинки. Артистка едва сдерживала слезы, декламируя строки украинской поэтессы. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке. 

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