'Пережили ужасные ситуации': Джоли растрогала кадрами маленькой украинки и затопленного села после подрыва Каховской ГЭС

Американская актриса Анджелина Джоли в Международный день беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня, поддержала Украину. Она распространила новую публикацию в Instagram, где на нее подписаны 14,5 миллиона человек, и первыми в посте показала кадры из нашей страны. Артистка отметила, она приклоняется перед всеми, кто мужественно принимает удары судьбы.

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Экс-супруга Брэда Питта познакомила свою аудиторию с маленькой девочкой из Бучи, которая позировала в вышиванке. Она также показала, как выглядит село Афанасьевка (Николаевская область) после уничтожения Каховской ГЭС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Беженцы – это люди, которые сбежали от войны, насилия, конфликтов или преследований и пересекли границу в поисках безопасности в другой стране. Прежде всего, они пережили самые ужасные и экстремальные ситуации на земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы подумать о более чем 100 миллионах перемещенных лиц. Десятки миллионов детей. Всем моим друзьям-беженцам. Я имею честь знать вас и чту вас сегодня и каждый день", – написала Джоли.

В подборке актриса также показала душераздирающие кадры из Южного Судана, Палестины, Бангладеша и Ливана.

В комментариях украинцы поблагодарили Анджелину Джоли за упоминание нашей страны и теплые слова. "Спасибо большое за поддержку Украины", "Вы очень добрая и понимающая, спасибо вам", "Вы – настоящий ангел, Анджелина", "У вас огромное сердце, с любовью из Украины", – читаем под постом.

Как недавно рассказал OBOZREVATEL, актриса Катрин Денев на открытии Каннского кинофестиваля зачитала стихотворение Леси Украинки. Артистка едва сдерживала слезы, декламируя строки украинской поэтессы. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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