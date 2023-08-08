Переобулся на лету: почему Михаил Ефремов поддержал Кремль в войне и какая 'расплата' настигла его сына. Фото

Скандальный российский актер Михаил Ефремов после аннексии Крыма Россией осудил путинский режим и поддержал суверенитет Украины. Однако честь и совесть звезды, как оказалось, очень легко продаются. В 2022 году артист попросил сократить ему тюремный срок, который он отбывает за совершение смертельного пьяного ДТП, а в обмен на это поддержал так называемую "спецоперацию" и даже собрался пополнить ряды "вагнеровцев".

Видео дня

По словам опального актера-алкоголика, он "против войны в любом проявлении, но у его страны не было другого выхода". OBOZREVATEL решил вспомнить, как Ефремов буквально переобулся на ходу и продал собственные принципы и какая "расплата" настигла его сына.

Ранее Ефремов был лицом проекта "Гражданин поэт", в котором высмеивал российскую власть в политической сатире. Он не поддерживал агрессию Кремля по отношению к Украине, выступая против аннексии полуострова и войны на Донбассе.

В 2020 году жизнь звезды кинопроектов "Таежный роман", "Оттепель" и многих других кардинально изменилась. 8 июня Ефремов вылетел на встречную полосу на своем автомобиле Grand Cherokee и на полной скорости врезался в фургон "Лада". Виновник аварии, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения, не пострадал, а вот 57-летний водитель другого авто был с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу, где позднее скончался.

Сейчас Ефремов находится за решеткой и, как мы уже заметили выше, без малейших угрызений совести готов предать собственные принципы, только если это поможет ему пораньше выйти из тюрьмы.

"Я ему напрямую задал вопрос: "Миш, как ты относишься к этой ситуации?". На что он мне ответил: "Я против войны в любом проявлении, но я считаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода", – передал адвокат знаменитости слова своего клиента, с которым они после этого обратились в Верховный суд с просьбой о досрочном освобождении.

А позже коллега псевдопутиниста, опальный фанатик Кремля Иван Охлобыстин заявил, что Ефремов и вовсе собрался на фронт. Оккупанты принимать в свои ряды зека-артиста по каким-то причинам отказались.

"Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену… Он действительно хороший человек", – заявил Охлобыстин, который и сам неоднократно заявлял о намерениях отправиться на передовую убивать украинцев.

К слову, дети Ефремова, которые также связали свою жизнь с кино и театром, не спешат заступаться за отца. А недавно с одним из наследников артиста случилась трагедия. Младший сын звезды – 31-летний Николай Ефремов – в конце июня этого года выпал из окна на третьем этаже, после чего впал в кому.

Экс-участник группы "Непоседы", известный по ролям в фильма "Книга мастеров" и "Духless", остается в тяжелом состоянии. Врачи фиксируют у него новые осложнения. Николай подключен к аппарату ИВЛ, у него нарушена работа почек и надпочечников, диагностировано множество переломов бедер и таза. Питается пациент через трубочку, а дышит при помощи специальной маски.

Поговаривают, что Николай, как и его отец, а также выдающийся дедушка – основатель театра "Современник" Олег Ефремов – имеет слабость перед алкоголем. Вероятно, он выпал из окна в результате сильного опьянения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, которая уже 10 ле не выходит из комы после страшного ДТП. Что известно о состоянии девушки – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!