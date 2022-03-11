Пенелопа Крус, получая награду, со слезами на глазах вспомнила об Украине
Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус во время получения награды на международном кинофестивале Santa Barbara Film Festival вспомнила об Украине и украинских женщинах, которые боятся потерять на войне детей и мужей. Произнося речь, звезда не смогла сдержать слез.
Видео своего выступления Крус разместила на личной странице в Instagram. Стоит отметить, что на фестивале в Санта-Барбаре был объявлен сбор денег для помощи украинцам, которые пострадали от военной агрессии РФ.
Актриса назвала войну самым большим ужасом, с которым может столкнуться человек. Она высказала свои слова поддержки Украине и всем, кто сегодня страдает от путинского режима.
"Я понимаю тех женщин, которые боятся потерять ребенка – то, что они любят больше всего. И сколько женщин на свете сталкиваются с огромными испытаниями и ужасами. Сегодня мое сердце и мысли обращаются к женщинам Украины и всем тем детям и мужчинам, и всем тем, кто страдает от этой ужасной ситуации", – произнесла со сцены знаменитость.
В 2022 году Santa Barbara Film Festival объединился с международной некоммерческой организацией, занимающейся улучшением качества жизни, Direct Relief, чтобы помочь Украине. Собранные средства перевалили за 86 тысяч долларов еще за несколько дней до начала фестиваля. Сбор денег продолжается и сейчас.
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