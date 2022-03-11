Пенелопа Крус, получая награду, со слезами на глазах вспомнила об Украине

Анна Кравчук
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Пенелопа Крус, получая награду, со слезами на глазах вспомнила об Украине
nosound
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Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус во время получения награды на международном кинофестивале Santa Barbara Film Festival вспомнила об Украине и украинских женщинах, которые боятся потерять на войне детей и мужей. Произнося речь, звезда не смогла сдержать слез.

Видео своего выступления Крус разместила на личной странице в Instagram. Стоит отметить, что на фестивале в Санта-Барбаре был объявлен сбор денег для помощи украинцам, которые пострадали от военной агрессии РФ.

Актриса назвала войну самым большим ужасом, с которым может столкнуться человек. Она высказала свои слова поддержки Украине и всем, кто сегодня страдает от путинского режима.

"Я понимаю тех женщин, которые боятся потерять ребенка – то, что они любят больше всего. И сколько женщин на свете сталкиваются с огромными испытаниями и ужасами. Сегодня мое сердце и мысли обращаются к женщинам Украины и всем тем детям и мужчинам, и всем тем, кто страдает от этой ужасной ситуации", – произнесла со сцены знаменитость.

Видео дня
Пенелопа Крус на кинофестивале в Санта-Барбаре поддержала Украину

В 2022 году Santa Barbara Film Festival объединился с международной некоммерческой организацией, занимающейся улучшением качества жизни, Direct Relief, чтобы помочь Украине. Собранные средства перевалили за 86 тысяч долларов еще за несколько дней до начала фестиваля. Сбор денег продолжается и сейчас.

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