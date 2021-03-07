Педан – о перенесенной прививке от COVID-19: ощущаю дискомфорт на месте укола

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан рассказал, как перенес прививку от коронавируса. Также он признался, как чувствует себя в первый день после вакцинации.

Так, в Instagram-stories Педан ответил, что не жалуется на общее самочувствие, однако чувствует дискомфорт на месте укола. Помимо этого, он сообщил, что привился от COVID-19 исходя из личных предпочтений.

"Это мой личный выбор. Никто не заставлял. Я принимаю любую позицию и призываю вас к этому", – заявил в Instagram ведущий.

Стоит отметить, что также вакцинировалась от коронавируса украинская певица Руслана Лыжичко. Артистка рассказала о самочувствии в первый день после прививки.

Напомним, 4 марта в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" ряд украинских врачей, спортсменов, телеведущих и эстрадных артистов сделали прививки против коронавируса. Среди них, кроме Русланы Лыжичко, оказались Александр Педан, Сергей Конюшок, врач Виталий Соколов, врач Екатерина Геля и другие. Им вкололи остатки вакцины CoviShield. Участники заявили о необходимости обратить внимание украинцев на важность вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Людмила Барбир рассказала об осложнениях после коронавируса. Ведущая призналась, что сейчас начинает восстанавливаться после болезни, но старается не сильно себя нагружать.