Павел Зибров и клон Олега Винника спели дуэтом: что из этого вышло и почему украинцы в таком восторге

Известный украинский певец Павел Зибров и его коллега Андрей Кравченко, которого называют клоном Олега Винника, переехавшего во время полномасштабной войны в Германию, спели дуэтом. Музыканты перепели проникновенный хит "Душі криниця", который в свое время исполнял Иво Бобул – композиция входит в его альбом "Емігрантка" 2002 года.

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Артисты опубликовали на своих страницах в Instagram анонсы предстоящего кавера. Они объявили: "Премьера уже меньше чем через неделю!" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Зибров и Кравченко очаровали украинских слушателей знакомыми многим строками: "Як побачу рідну хату / Завеснію, наче цвіт / Здрастуй мамо, здрастуй тату / | І мого дитинства світ".

Комментаторы усыпали страницы исполнителей восхищенными отзывами. Они пишут, что очень ждут выхода полной версии обновленного хита. Также, как отмечают слушатели, они рады, что Андрей Кравченко набирает популярности, расхваливая его талант и голос.

"Очень жду! Люблю ваше творчество!", "Очень красиво исполнили, взяло за душу", "Действительно, песня о том, как хочется домой, к родным родителям, где бы не был, а домой всегда зовет душа!", "Невероятно! Это очень чудесно, что исполняются и не забываются такие песни. Это наша, украинская классика. Я сразу догадалась с кем будет дуэт. Тембр Андрея очень запоминается", "До мурашек... А какой любовью полон ваш взгляд, когда исполняете эту песню", "Жду не дождусь, уже только и напеваю "здрастуй мамо, здраствуй тато, і мого дитинства світ", – оставляют комментаторы под анонсами предстоящей музыкальной премьеры.

Напомним, Андрей Кравченко – 32-летний певец, заслуженный артист эстрадного искусства Украины. Почти под каждым его постом в соцсетях есть комментарий о том, что он подражает автору хита "Волчица". Сам артист признался, что не планирует занимать место Винника, пока он сбежал из Украины, а хочет двигаться по своему пути.

Слушатели считают, что у Кравченко и его знаменитого коллеги схожий вокал и манера исполнения песен. Некоторые отмечают даже внешнее сходство артистов. Что еще известно о "клоне" Винника – узнайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зибров рассказал о своей юношеской мечте. По словам артиста, он хотел учиться на летчика. Сейчас вокалист жалеет о том, что выбрал другой путь в жизни, ведь он мог бы помогать ВСУ.

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