Парень зарабатывает на жизнь странными фото, которые поражают: лучшие снимки

Фотограф из Нью-Йорка (США) по имени Бен Занк делает причудливые снимки в сюрреалистическом стиле. На его фото – люди в самых необычных позах, часто обнаженные или использующие различные предметы не по назначению.

Своими снимками мужчина делится в социальных сетях. "Я зарабатываю на жизнь странными / причудливыми фотографиями", – говорится в подписи ко многим из них.

Работы фотографа довольно популярны в сети. Так, на его страницу в Instagram подписаны около 170 тысяч пользователей.

Видео дня

"Я провел восемь месяцев, играя в видеоигры, и почти ничего не делал. Я чувствую, что благодаря этому у меня выросли творческие способности", – объяснил Бен в интервью Metal Magazine.

По его словам, он всерьез увлекся фотографией после того, как бабушка подарила ему зеркальный фотоаппарат Pentax ME Super.

"Речь идет о поиске того, что мне нравится визуально, и о том, как далеко я хочу выйти из зоны комфорта в данный момент. …Из-за моей спонтанности большая часть моей работы придумывается во время съемки. Я сильно полагаюсь на местоположение, чтобы передать изображение", – рассказал фотограф.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф отомстила российской блогерше, которая отказалась платить ей за работу, и опубликовала кадры без фотошопа. Инстаблогер, которая демонстрирует на своей странице фото с "идеальными формами", предстала перед пользователями с совершенно иной фигурой.