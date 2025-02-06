Парамедик 'Пташка' на фоне шума вокруг 'Холостяка' призналась, что ее приглашали на реалити-шоу: почему героиня отказала

На фоне шума вокруг проекта "Холостяк 13", что разгорелся после разрыва отношений между Александром "Тереном" Будько и Инной Белень, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" призналась: ее приглашали принять участие в создании популярного шоу. Как отметила защитница "Азовстали", которая прошла российский плен, она отказалась от такого предложения, поскольку не заинтересована в формате реалити, где другие будут влезать в ее личную жизнь.

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Об этом участница российско-украинской войны рассказала на своей странице в Instagram. "Пташка" отметила, что ей не сообщили точное название проекта, на который звали, однако по описанию он очень похож на "Холостяк".

"Где-то год назад меня приглашали на реалити-шоу. Мне не сказали название, однако сказали, что в шоу один медийный военный человек будет выбирать среди предложенных кандидатов себе пару. Не известно, что это было за шоу, однако получилось весело. Предположения могут быть разные. Я отказалась", – написала парамедик.

По мнению Екатерины Полищук, в нашей стране хватает героев, которые готовы доносить до общества важные месседжи по телевидению. Однако, со своей стороны, защитница "Азовстали" не заинтересована в том, чтобы поднимать рейтинги личных страниц ценой собственной психики и репутации.

"Меня не интересует формат реалити-шоу, где все будут копаться в моем белье, будут разгребать личную жизнь и будут обсасывать детали моих травм. А еще будут оценивать. Субъективно, грязно и предвзято. Да, это поднимет рейтинг страницы. Будет дороже реклама и лучше будут идти сборы. Но вопрос, чем это закончится для моей психики и репутации", – пояснила Екатерина Полищук.

Кроме того, по словам "Пташки", она уже имеет достаточное количество работы. Участница российско-украинской войны продолжает помогать защитникам на фронте, пытается жить свою "лучшую жизнь", а также вести личный блог, который заинтересует людей без лишнего пиара.

"Я дальше на фронте, делаю свою маленькую работу, живу свою лучшую жизнь рядом с замечательными людьми и своей собакой. Я более-менее активно веду свои страницы в соцсетях. Думаю, этого достаточно для тех, кому я правда интересна. Для тех, у кого хватит эмпатии не спрашивать о детях, мужчинах, травмах, сексуальных предпочтениях, насилии и количестве половых партнеров. Для тех, кому достаточно меня, моей искренности и самоотверженной работы. У меня достаточно проблем, задач, хейта и непонимания, чтобы искать себе еще больше. И да. У меня нет второй половинки. Я целостная", – добавила "Пташка".

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