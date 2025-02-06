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Парамедик "Пташка" на фоне шума вокруг "Холостяка" призналась, что ее приглашали на реалити-шоу: почему героиня отказала

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
1,9 т.
Парамедик 'Пташка' на фоне шума вокруг 'Холостяка' призналась, что ее приглашали на реалити-шоу: почему героиня отказала

На фоне шума вокруг проекта "Холостяк 13", что разгорелся после разрыва отношений между Александром "Тереном" Будько и Инной Белень, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" призналась: ее приглашали принять участие в создании популярного шоу. Как отметила защитница "Азовстали", которая прошла российский плен, она отказалась от такого предложения, поскольку не заинтересована в формате реалити, где другие будут влезать в ее личную жизнь.

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Об этом участница российско-украинской войны рассказала на своей странице в Instagram. "Пташка" отметила, что ей не сообщили точное название проекта, на который звали, однако по описанию он очень похож на "Холостяк".

Парамедик "Пташка" на фоне шума вокруг "Холостяка" призналась, что ее приглашали на реалити-шоу: почему героиня отказала

"Где-то год назад меня приглашали на реалити-шоу. Мне не сказали название, однако сказали, что в шоу один медийный военный человек будет выбирать среди предложенных кандидатов себе пару. Не известно, что это было за шоу, однако получилось весело. Предположения могут быть разные. Я отказалась", – написала парамедик.

По мнению Екатерины Полищук, в нашей стране хватает героев, которые готовы доносить до общества важные месседжи по телевидению. Однако, со своей стороны, защитница "Азовстали" не заинтересована в том, чтобы поднимать рейтинги личных страниц ценой собственной психики и репутации.

"Меня не интересует формат реалити-шоу, где все будут копаться в моем белье, будут разгребать личную жизнь и будут обсасывать детали моих травм. А еще будут оценивать. Субъективно, грязно и предвзято. Да, это поднимет рейтинг страницы. Будет дороже реклама и лучше будут идти сборы. Но вопрос, чем это закончится для моей психики и репутации", – пояснила Екатерина Полищук.

Парамедик "Пташка" на фоне шума вокруг "Холостяка" призналась, что ее приглашали на реалити-шоу: почему героиня отказала

Кроме того, по словам "Пташки", она уже имеет достаточное количество работы. Участница российско-украинской войны продолжает помогать защитникам на фронте, пытается жить свою "лучшую жизнь", а также вести личный блог, который заинтересует людей без лишнего пиара.

"Я дальше на фронте, делаю свою маленькую работу, живу свою лучшую жизнь рядом с замечательными людьми и своей собакой. Я более-менее активно веду свои страницы в соцсетях. Думаю, этого достаточно для тех, кому я правда интересна. Для тех, у кого хватит эмпатии не спрашивать о детях, мужчинах, травмах, сексуальных предпочтениях, насилии и количестве половых партнеров. Для тех, кому достаточно меня, моей искренности и самоотверженной работы. У меня достаточно проблем, задач, хейта и непонимания, чтобы искать себе еще больше. И да. У меня нет второй половинки. Я целостная", – добавила "Пташка".

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