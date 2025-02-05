'У меня связаны руки': победительница 'Холостяка 13' в слезах поставила точку в публичной ссоре с экс-бойфрендом 'Тереном'

Победительница "Холостяка 13", волонтер Инна Белень поставила точку в публичной ссоре с бывшим парнем, ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Скандал вокруг двух персон начался из-за травли общественного деятеля подписчиками девушки.

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Они разбирались с личными проблемами не один на один, а публично в InstaStories. После обвинений Александра в скрытии сториз от него Инна Белень собралась силами и вышла на связь, где со слезами на глазах объяснила детали спора.

"То, что сейчас происходит на просторах интернета, честно, не ожидала. После того общения, которое у нас было на проекте, когда вся страна смотрела за тем, какая сказка может быть, и когда после, и реально пытались строить отношения. А сейчас мне что-то пишут о подписчиках... Я не хочу этот спор, хотя бы потому, что спор с ветераном войны, который потерял ноги. У меня связаны руки, я не хочу разводить измену в интернете, потому что как бы я себя не защищала, не отстаивала свое мнение, я буду плохой, потому что я иду на человека, который положил свое здоровье ради нашей страны", – отметила волонтер.

Она пояснила, что не скрывала сториз от ветерана, ведь хотела бы, чтобы он гордился ее общественной деятельностью.

"Я хочу, чтобы мной он гордился, чего я буду скрывать сториз, где я провожу донации, где я кидаю деньги на поддержку ВСУ. Я вообще не понимаю, как я могу скрывать от него сториз. Во-первых, это очень тупо. Во-вторых, я всегда поддерживала его, я никогда в жизни не говорила о нем плохого слова. И я не буду ради одобрения аудитории поливать грязью человека, с которым я хотела построить отношения", – добавила Инна Белень.

Поэтому волонтер решила больше не затрагивать вопросов, которые каким-то образом могут касаться Александра "Терена". Она сообщила, что не будет терпеть к себе плохого отношения, поэтому будет игнорировать хейт, связанный с ветераном.

"Я точно знаю, как я сейчас не хочу, какого отношения ко мне я терпеть не буду. На моей странице вы не увидите ни одного комментария о Саше. Я не вижу смысла продолжать эту тему. Своим отношением человек просто все показал. Еще раз спасибо большое за все, что было между нами. Спасибо за все, за позицию, за защиту. И я думаю на этой ноте мы просто закрываем эту тему", – заключила волонтер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отреагировал на расставание "Терена" с победительницей шоу и намекнул на причину.

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