Пара с 37-летней разницей в возрасте покорила TikTok танцами и поцелуями. Видео

23-летний Куран (Quran) и его 60-летняя возлюбленная Шерил прославились в сети благодаря тому, что они часто публикуют видео, в которых танцуют, целуются или просто веселятся. Один из роликов настолько понравился пользователям, что набрал 3,7 миллиона просмотров.

Издание 7 News пишет, что дети Шерил, которые старше за ее избранника, не против этих отношений и очень счастливы за свою маму (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

Однако без хейтеров и негативных комментариев все же не обходится. Влюбленные получают обидные высказывания в свой адрес. Люди пишут, что их отношения являются лишь обманом, а не искренними чувствами. Юзеры добавляют, что 60-женщина больше похожа на бабушку Курана, нежели на любимую женщину. Также появилась версия, что молодой человек встречается с Шерил только из-за финансовой выгоды.

Видео дня

"Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят тупую ерунду. Мы танцуем и распространяем позитивные вибрации. Мы делаем много хорошего, я не позволю ненавистникам победить. Я отношусь к нему хорошо, он относится хорошо ко мне. Кому какое дело?" – ответила на негатив женщина.

(width) 100%

Кроме того, Куран часто публикует видеозаписи и комментарии в защиту Шерил, которую время от времени называет своей женой.

(width) 100%

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что у жительницы Британии Сью и ее мужа, Ноэля Редфорда, за время семейной жизни появился на свет 21 ребенок: 10 сыновей и 11 дочерей.