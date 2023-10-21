Папины гены. Сын Арнольда Шварценеггера с обнаженным торсом показал стальные мышцы

Легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер является еще и одним из величайших культуристов мира. По стопам звезды пошел и его внебрачный сын Джозеф Баэна. 26-летний парень в последнем своем посте в соцсетях поразил подписчиков стальными мышцами, а также невероятной схожестью со звездным отцом.

Снимки с обнаженным торсом Джозеф обнародовал на личной странице в Instagram, где уже успел собрать тысячи восторженных реакций от фолловеров. На фото наследник "Терминатора" позирует с инфлюэнсером Фрэнки Лапенном, известным своими гиперобъемными ягодицами.

"Вы никогда не догадаетесь, что мы сегодня тренировали", – пошутил Баэна, намекая на работу именно над ягодичными мышцами.

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Впрочем, Баэна в зал приходит явно не шутить или развлекаться. Парень профессионально занимается бодибилдингом, как в свое время его отец. На днях он завершил свой первый триатлон – олимпийский вид спорта, который включает в себя три составляющие: плавание, езду на велосипеде и бег.

Сын актера убежден: "Я искренне верю, что если у вас есть мышцы, вы должны уметь ими пользоваться!"

Парень благодаря своему телу и мотивационным публикациям сумел получить большую аудиторию в соцсетях – за ним следит около 560 тысяч фолловеров. Под фото Джозефа они пишут: "Сразу видно – сын бога Арнольда. Ты замечательный паренек", "Тебя будто накачали насосом. Но ты большой молодец, это тяжелая работа над собой", "Следующий Геркулес", "Это стоит того, чтобы тебя вырезали из мрамора", "С таким отцом, как Арнольд, как можно не иметь генетики высочайшего уровня?"

Впрочем, очень часто Баэна сталкивается и с критикой. В частности, и из-за своего звездного отца. Некоторые интернет-пользователи считают, что Джозеф пытается превзойти Шварценеггера, называя это бесполезным занятием.

"Тебе никогда не стать таким, как твой отец", – оставил один из комментаторов под недавней публикацией спортсмена.

Отметим, Баэн узнал, что Шварценеггер – его отец, когда ему было 13 лет. Он – сын экономки, забеременевшей от актера, когда тот был женат. Джозеф также снимается в кино. Он уже появился в фильмах "Отдел аферистов", "Колесница", "Школа хулиганов" и предстоящем "Афина спасает Рождество".

Ранее OBOZ.UA показывал, как сильно похожи сын и его знаменитый отец. По случаю 26-летия Джозеф Баэна показался на пляже, где отметил день рождения участием в одном из фитнес-мероприятий. Присутствующие не могли не отметить, что парень – копия Шварценеггера.

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