Паперный признался, как ударил Сумскую и отпустил к Борисюку

Народный артист Украины, актер Евгений Паперный рассказал – когда его бывшая супруга Ольга Сумская завела роман с Виталием Борисюком, то он даже подрался с ним.

Как оказалось, в жизни Сумская и Паперный часто скандалили и однажды актер ударил актрису. В этом он сам признался во время интервью программе ЖВЛ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Паперного, однажды в момент ссоры Сумская назвала его "козлом", на что тот бурно отреагировал и ударил ее. У знаменитости даже остался след на щеке, который она долгое время скрывала с помощью тонального средства.

Кроме того, Паперный по-мужски поговорил с Борисюком. Он сказал, что если это просто интрижка, то "убьет его".

"Он ответил мне: "Вы что? Я ее люблю еще со студенчества". И я с понимаем к этому отнесся, так как у меня тоже рыльце в пуху", – отметил актер.

В результате Паперный отпустил Сумскую к Борисюку, но сам очень болезненно переживал измену. По словам знаменитости, на нервной почве у него открылись две язвы, а также он практически не видел маленькой свою дочь Тоню.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени 70-летнего актера театра и кино Евгения Паперного и 49-летнего режиссера фильма "Атлантида" Валентина Васяновича.