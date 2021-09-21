Панорамные окна, мрамор и множество цветов: как выглядит квартира ведущей 'Танців з зірками' Онуфрийчук. Фото и видео

Украинская телеведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук имеет в Киеве просторную квартиру, которая сделана в светлых тонах. Там она наслаждается отдыхом вместе со своим домашним любимцем котом Персиком.

В жилье знаменитости всегда можно увидеть множество цветов. Подробней о том, как выглядит квартира Онуфрийчук – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Судя по странице в Instagram, телеведущая живет в квартире в районе Осокорки. Там есть просторная гостиная, большая спальня, кухня вместе со столовой, мрамор и панорамные окна.

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Онуфрийчук часто делится с подписчиками роликами, на которых демонстрирует, как любит готовить. Телеведущая – настоящая хозяйка, поэтому в ее холодильнике и на кухонном столе можно увидеть много продуктов.

В большой гостиной звезды можно увидеть комфортный синий диван, а в спальне – просторную кровать, цветные картины на стенах, пушистые коврики и большое зеркало, в котором Онуфрийчук часто делает селфи.

Кроме того, в доме ведущей всегда много цветов. Она часто показывает большие букеты роз, тюльпанов и пионов.

Коротко о знаменитости:

Иванна Онфрийчук родом из Винницкой области, она является моделью и актрисой. С 2018 года ведет шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV. Гости ее программы – известные и успешные мужчины: дизайнер Артем Климчук, ресторатор Максим Радуцкий, Алексей Залевский, Василий Вирастюк и другие.

Также Онуфрийчук несколько раз была ведущей балкона в прошлом сезоне проекта "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в новом сезоне популярного украинского проекта "Танці з зірками" появилась новая ведущая – Иванна Онуфрийчук. Она заменила певицу Тину Кароль.