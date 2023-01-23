Памела Андерсон обвинила известного актера в том, что он показал ей свой половой орган в 1991 году: звезда отреагировала

Всемирно известная актриса и модель эротического журнала Playboy Памела Андерсон в своих мемуарах описала неприятный случай с участием коллеги Тима Аллена, озвучившего База Лайтера в серии мультфильмов "История игрушек". По словам артистки, в 1991 году актер без предупреждения показал ей свой половой орган.

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Об этом рассказали журналисты Variety, получившие доступ к мемуарам знаменитости. Они также обратились к Аллену за комментарием, который он с радостью им дал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Неприятный инцидент произошел с Андерсон на съемке сериала "Большой ремонт", когда ей было 23 года. Аллену к тому времени уже исполнилось 37 лет.

По словам модели, она вышла из гримерки, где ее подстерегал коллега. Он якобы был в одном халате, который поспешно раскрыл, чтобы показать звезде свой половой орган.

"Это справедливо, потому что я видел тебя голой. Теперь мы квиты", – вспомнила слова Аллена Андерсон.

Тогда она не устроила скандал из-за непристойного поведения знаменитости, а просто прошла мимо него. Вероятно, актер намекал на эротические фотосессии модели для журнала Playboy.

Журналисты попросили Аллена опровергнуть или подтвердить скандальные мемуары актрисы. "Нет, этого никогда не было. Я не сделал бы ничего такого", – ответил им артист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Памела Андерсон – одна из рекордсменок по количеству браков в шоу-бизнесе: она шесть раз разводилась, а за одного из избранников выходила замуж дважды.

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