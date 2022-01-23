6 браков и 5 мужчин: за кого выходила замуж Памела Андерсон. Фото

Секс-символ Голливуда актриса Памела Андерсон в очередной раз развелась в начале 2022 года. Звезда – одна из рекордсменок по количеству браков в шоу-бизнесе: она шесть раз расставалась, а за одного из избранников выходила замуж дважды.

Кроме этого, супружеская жизнь Памелы никогда не длится долго: самый длинный брак был 3 года, а самый короткий –– 20 дней. OBOZREVATEL решил вспомнить всех мужчин Андерсон, которые вели ее под венец.

Томми Ли – с 1995 по 1998 год

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В феврале 1995 года Андерсон вышла замуж за барабанщика группы "Motley Crew" Томми Ли. Молодожены были знакомы всего 4 дня, перед тем как поженились на пляже. Невеста была в бикини.

Супружеская жизнь пара оказалась не менее экстремальной, чем свадьба. Когда Памела была беременной вторым сыном, в сеть попало их секс-видео. Первый брак актрисы распался, потому что Томми ее сильно избил. Суд его арестовал на полгода.

Кид Рок – 6 месяцев в 2006 году

Брак Андерсон с американским певцом Кидом Роком длился всего 6 месяцев в 2006 году. Влюбленные не собирались жениться. Они крутили роман еще в 2003 году, но потом разошлись. Через несколько лет чувства снова разгорелись, и Памела забеременела.

Свадьба артистов ошеломила поклонников, как и их стремительный развод. Памела потеряла ребенка на 4 месяце беременности, и супруги решили развестись.

Рик Саломон – с 2007 по 2008 год; с 2014 по 2015 год

В октябре 2007 года Андерсон вышла замуж за продюсера и игрока в покер Рика Саломона. Церемония прошла в Лас-Вегасе. Однако в декабре начались скандалы, и в начале 2008 года они развелись. Памела заявила, что любимый ее постоянно обманывал.

Через некоторое время, в январе 2014 года ,актриса сказала, что снова вышла замуж за Саломона. Но в начале 2015-го снова подала на развод, а затем передумали и еще несколько месяцев были вместе. Причиной развода супруги назвали "непреодолимые разногласия".

Джон Питерс – с января по февраль 2020 года

В браке с продюсером Джоном Питерсом светская львица Памела побила все рекорды, ведь ее четвертое замужество длилось всего 20 дней. Они познакомились еще в 80-х, тогда Джон предлагал руку и сердце, но звезда отказалась из-за 20-летней разницы в возрасте.

Спустя десятки лет они встретились и актриса решила, что это ее судьба. 74-летний избранник закрыл все долги Андерсон и после этого звезда его покинула. Памела назвала брак ошибкой. Говорит, подверглась эмоциям, потому что была слишком открыта после "душевного" очищения в Индии.

Дэн Хейхерст – с 2021 по 2022 год

Андерсон в пятый раз вышла замуж за своего охранника Дэна Хейхерста. Пара заявила о помолвке, и свадьба состоялась сразу же в январе 2021 года. Известно, что модель влюбилась в мужчину, у которого была семья и трое детей. Бывшая супруга Дэна заявила, что Памела разрушила их семью.

На карантине пара постоянно находилась в имении Андерсона в Лос-Анджелесе и пьянствовала. В 2022 году стало известно, что актриса подала на развод.

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