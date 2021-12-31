Назван самый красивый мужчина в мире. Как выглядит "горячий монах" и почему его посадили в тюрьму

Бирманский актер и модель Паинг Такхон был признан мужчиной с самым красивым лицом в мире по версии сайта TC Candler. 25-летний парень, который сейчас находится в тюрьме, приобрел мировую известность в начале 2021-го и прославился в сети как "самый горячий монах".

Такхон был задержан в апреле-2021 за то, что принимал участие в протестах против государственного переворота в Мьянме, а также открыто осуждал в интернете новое правительство страны. Как передает nextshark.com, суд огласил модели приговор в три года заключения всего за несколько дней до того, как тот получил награду от TC Candler.

Всего в Мьянме в ходе протестов с февраля 2021 года были заключены под стражу свыше 7000 человек, еще более тысячи – убиты.

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Такхон до того, как попасть в тюрьму, снимался в различных фильмах и телесериалах в родной Мьянме. ВВС передает, что он является одним из самых популярных медийных лиц в своей стране и имеет миллионы поклонников.

Сестра актера рассказала, что его арестовали около 05:00 по местному времени. С этой целью домой к модели приехало примерно 50 солдат на восьми военных грузовиках.

Источники журналистов сообщили, что Тахон после ареста впал в депрессию, а также был сильно истощен и даже не мог "стоять должным образом". В то же время актер знал о последствиях своей поддержки протестов и это его не пугало.

Адвокат знаменитости Кхин Маунг Мьинт заявлял, что Такхон также должен исполнить каторжные работы. Юрист добавил, что семья заключенного рассматривает возможность подачи апелляции.

Популярность в интернете Тахона резко выросла после его фотографий в буддистской рясе. Парень действительно принял постриг, хоть и всего на десять дней. Он заявлял, что в то время чувствовал удивительный покой внутри и преисполнился знанием о себе.

Добавим: издание TC Candler публикует beauty-списки с 1990 года. На втором месте в этом году оказался актер Крис Хемсворт.

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