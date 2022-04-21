Ответ Охлобыстину: убогие, Украина – святая земля! Уничтожить ее вам не по силам!
Не буду постить текст одноклеточного организма – охлобыстина, но все же вкратце отреагирую.
Вечно бухой, примитивен и агрессивен это не только о нем... это присуще всем организмам, которые населяют территорию раши.. уничтожить весь мир, если не удастся уничтожить Украину - это и есть их национальная идея.
Убогиеие, Украина – святая земля! Уничтожить ее вам не по силам! С нами Творец, с нами Свет, с нами святая правда, мы единственные в своей Любви к этой стране! Мы будем защищать ее до победного конца! Достоинство и свободолюбие - эти совершенно незнакомые вам понятия, у нас, украинцев, отчеканены в нашем генетическом коде!
Слава Украине! Героям слава!
Слава Нации! Смерть врагам!
Украина превыше всего!
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