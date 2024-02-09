Отставка Залужного. Украинские звезды благодарят генерала и называют его 'воином света'

На новость об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного украинский народ отреагировал по-разному. Знаменитости, как лидеры мнений, также не смогли промолчать о важном кадровом решении президента Украины Владимира Зеленского.

Некоторые из них крайне эмоционально восприняли изменения в руководстве ВСУ, а другие призывали не разгонять "измену" и верить в лучшее. OBOZ.UA решил рассказать, что думают украинские звезды, и показать, как они благодарят генерала.

Телеведущий Анатолий Анатолич посвятил пост экс-главкому.

"Эти два года полны символизма. Во многом. Здесь я вспомню только хорошее. И Валерий Залужный, без сомнения, один из них. Верю, что все к лучшему. Что и генерал и президент знают, что делают. Почему и как. Верю в президента. Верю в Залужного. Верю в ВСУ", – написал он.

Певица Руслана обратилась к Валерию Федоровичу со словами восхищения и признательности.

"Для меня честь родиться и жить с вами в одной стране, в одно время, под одним небом на одной земле. Вы для меня – сила, мудрость и достоинство. Приближается годовщина Майдана, Революции Достоинства. Именно тогда, 10 лет назад, мы поняли, кто такие "воины света" – что это такие же люди, как мы, что они среди нас. И вы – один из них – настоящий воин, несущий свет и защищающий его", – говорится в посте исполнительницы.

Актер Тарас Цымбалюк эмоционально отреагировал на увольнение "железного генерала". Он подчеркнул, что военные на передовой ему очень доверяли.

"Он с 2018-го года в ВСУ и еще с начала 90-х – на службе. И это тот максимально редкий случай, когда человек действительно на своем месте. В нашей стране наконец-то появилось такое длительное доверие хоть к кому-то. Повторюсь: большое количество людей на передовой доверяет только ему, потому что он – их опора, вера и стержень!" – написал обеспокоенный актер.

Продюсер Юрий Горбунов не сколь категоричен и верит, что назначение нового главкома Александра Сырского может положительно повлиять на страну.

"Спасибо вам, "железный" генерал, за все. Очень надеюсь, что все к лучшему", – написал он.

"В истории Украины навсегда останется главнокомандующий, к которому с доверием и уважением относится большинство украинцев. Спасибо за то, что и дальше будете с нами", – высказалась ведущая Надежда Матвеева.

Актриса Екатерина Кузнецова ответила подписчикам, что не согласна с увольнением главнокомандующего.

Другие звезды: ведущий Григорий Решетник, певец-воин Коля Серга, артистка KOLA, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, ведущий Андрей Бедняков, спортсменка Анита Луценко, журналист Алексей Суханов, певица Камалия, продюсер Игорь Кондратюк, блогер Анна Алхим, хореограф Дима Коляденко и т.д. поблагодарили Валерия Залужного за работу.

Ранее OBOZ.UA писал, что цитаты Валерия Залужного навсегда запечатлелись в памяти украинцев и мирового сообщества. Что говорил о войне, ВСУ и победе генерал – читайте по ссылке.

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