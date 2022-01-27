Отсчет шел на часы: в Институте сердца спасли украинскую актрису Татьяну Шелигу

Заслуженная артистка Украины, звезда комедийного телесериала "Коли ми вдома" Татьяна Шелига перенесла тяжелую операцию на сердце. 73-летняя актриса осталась жива благодаря высококвалифицированным хирургам.

Когда коллега знаменитости Ольга Сумская позвонила в медучреждение, чтобы поинтересоваться состоянием Татьяны Леонардовны, врачи предупредили: "Времени нет, отсчет идет на часы". Об этом сообщается на официальной странице Института сердца МОЗ Украины в Facebook.

Актрису госпитализировали в больницу с закрытой на 99% аортой. Хирургам пришлось устанавливать в сердце стент – металлическую трубочку для расширения стенок сосуда и улучшения кровоснабжения.

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"Если у руля стоит Борис Тодуров (хирург - ред.), рядом плохих врачей не может быть! Слишком высокую планку держит и в Украине, и в мире. И в реанимацию он ко мне заходил, чтобы все объяснить и подбодрить перед операцией, хотя имеет очень много пациентов", – написала слова благодарности артистка.

Также Шелига поблагодарила команду хирургов и кардиологов, которые спасли ей жизнь в таком тяжелом случае.

Сейчас знаменитость уже вернулась домой и старается восстановить силы, чтобы скорее приступить к любимой работе.

Коротко о знаменитости:

Татьяна Шелига – украинская актриса. Родилась 10 декабря 1948 года в Киеве.

С первого раза не поступила в театральный ВУЗ. Год проработала помощником режиссера в детской редакции украинского ТВ и поехала поступать снова. В итоге окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ (Москва). 24 года проработала в Севастопольском театре русской драмы.

С 1995 по 2010 год была актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Сыграла в 53 проектах. Широкую популярность на телевидении получила в 2014 году, когда на экраны вышел семейный комедийный телесериал "коли ми вдома" (СТБ).

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