Во Франции разгорелся расистский скандал вокруг певицы, которая должна открывать Олимпиаду-2024

Уже через четыре месяца Франция будет принимать у себя Олимпиаду-2024, а хедлайнершей на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже должна стать французская певица малийского происхождения Ая Накамура. Она считается одной из самых популярных французскоязычных исполнительниц во всем мире, однако, кажется, соотечественники крайне скептически настроены к артистке. Так, 63% французов проголосовали против выступления Накамуры на открытии, аргументировав это тем, что ее музыка "не представляет Францию".

Шумиху вокруг выбора певицы для открытия Олимпиады первыми подняли ультраправые политические силы, в том числе и глава сената Франции, депутат правой республиканской партии Жерар Ларше. Он подверг критике французский язык Накамуры и разнообразие сленговых выражений в ее треках. Разгорелся расистский скандал. Об этом пишет The New York Times.

В целом выбор исполнительницы вызвал бурное обсуждение по вопросам расы, языковых приличий и иммиграционной политики.

В источнике о певице говорят: "Выросшая в пригороде Парижа, она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малайский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, звук и ритмы афро-попа".

Несмотря на безумную популярность дома и за рубежом, в частности благодаря мегахиту Djadja, многие французы выразили мнение, что творчество Накамуры "не дает представления о Франции". Критика переросла в откровенный хейт – звезда начала получать огромное количество расистских оскорблений в свой адрес.

Базирующаяся во Франции Международная лига против расизма и антисемитизма подала жалобу на протестующих, а прокуратура Парижа начала расследование.

Следует отметить, что организаторы церемонии открытия Олимпиады-2024 пока не подтвердили участие певицы в программе. Предварительно ожидалось, что она исполнит один из хитов легендарной Эдит Пиаф. Впрочем, Олимпийский оргкомитет уже отреагировал на скандал, выразив поддержку Накамуре: "Мы шокированы проявлением расизма в адрес самой прослушиваемой французской артистки в мире".

В материале The New York Times предположили, что поток критики в адрес артистки, которая, возможно, споет на церемонии открытия, "отражает раскол Франции".

Добавим, Ая Накамура – 28-летняя певица родом из Бамако, Мали. В детстве с родителями эмигрировала во Францию. В 2016 году исполнительница подписала контракт с Rec.118 – лейблом, принадлежащим к продюсерской компании Warner Music France. 25 августа 2017 года вышел ее дебютный альбом Journal intime во главе с первым платиновым хитом Comportement.

Как писал OBOZ.UA, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Она категорически выступила против даже обсуждений возможности поездки представителей РФ в Париж летом.

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