Откровенное выступление Карди Би на "Грэмми" назвали порнографическим. Видео

Американский политический обозреватель, ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал выступление звезд Карди Би и Megan Thee Stallion на музыкальной премии "Грэмми", которая состоялась 14 марта.

Так, он заявил, что в их номере на песню WAP было много эротических и откровенных движений. Карлсон добавил, что подобное шоу "унижает американскую культуру и причиняет вред детям". Об этом пишет Dailymail (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Карди Би и Megan Thee Stallion появились на сцене в полуобнаженном виде. Сначала они танцевали на огромной кровати, затем продемонстрировали откровенный танец на шесте. Американский ведущий сказал, что данное выступление можно сравнить с порнографией, потому что движения были слишком эротичными. Активисты заявили, что такой номер нельзя было показывать на церемонии вручения "Грэмми".

"То, что мы видели вчера вечером, было сценой лесбийского секса, имитируемой на телевидении. Мы наблюдаем разрушение американских ценностей, американских принципов", – высказалась по этому поводу американская активистка и консервативная публицистка Кэндис Оуэнс.

Что касается самой песни WAP, то Карди и Меган впервые исполнили ее вживую, поскольку она была выпущена в августе в разгар пандемии коронавируса. Однако пользователи в сети раскритиковали скандальный трек, назвав его неподходящим для детей и подростков.

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