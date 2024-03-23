Отказывался от российского, когда это не было мейнстримом. Скрипач Василий Попадюк рассказал о жизни в Москве и троллинг россиянки флагом Украины

Скрипач-виртуоз Василий Попадюк, которого называют "украинским Паганини", признался, что отвращение ко всему российскому почувствовал задолго до вторжения. После 24 февраля 2022 года он лишь закрепил в себе пренебрежение к РФ и нашел способ потролить россиянку по соседству в Канаде.

Об этом музыкант рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Напомним, что артист уже более 30 лет живет за границей, но продолжает иногда выступать в Украине.

В 1988 году скрипач уехал на работу в Москву. Там в "Театре музыки народов мира" под руководством Владимира Назарова украинец готовил выступления, которые показывал за границей. Уже тогда Василий Попадюк отказывался от ассоциирования себя с Россией.

"Я был в театре – и украинцем, и молдаванином, и арабом, и армянином, и цыганом, и французом, а вот россиянином – нет. В репертуаре был российский номер, в котором демонстративно не участвовал. Меня в Москве называли исключительно Василий, не Вася. Даже в те времена", – рассказал артист.

Когда Советский Союз распался, музыкант вернулся домой, где играл в ансамбле "Гопак" и сотрудничал с Государственным цыганским театром "Романс".

Через несколько лет Василий Попадюк отправился в Канаду, а там поселился по соседству с другими эмигрантами. Среди таких была и россиянка, которую они с соседом-ирландцем потролили, вывесив на фасады домов украинские флаги.

"Она со мной, может, бы и хотела разговаривать, но я с ней не разговариваю. Раньше, когда выходила, каждое утро ее встречали два украинских флага. У меня флаг сейчас так и висит, а ирландец снял, не знаю почему. Мы с ним в хороших отношениях, он всегда расспрашивает об Украине. И моя соседка, думаю, не за Путина – давно живет в Канаде, но у меня все равно нет желания с ней общаться, хотя она ничего плохого не делает – сидит, как мышь, у себя в доме", – рассказал украинец.

Читайте полное интервью с Василием Попадюком на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что в провинции Канады вся улица вывесила украинские флаги после того, как один из горожанин публично заявил о поддержке Путина, нацепив на дом триколор.

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