Отказалась от пластики и бросила вызов всем: как изменилась Моника Беллуччи за 30 лет. Фото тогда и сейчас

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллучи в свои 58 лет может похвастаться природной красотой и отсутствием филлеров в лице. Звезда никогда не пользовалась услугами пластических хирургов и избегала "уколов красоты", ведь не боится старения.

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Об этом она рассказывала в одном из своих интервью. OBOZREVATEL решил вспомнить, как годы повлияли на знаменитую красавицу, которую до сих пор считают секс-символом своего поколения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Карьера Беллучи началась в далекие 80-е годы, когда о ней еще никто не знал. Юная и амбициозная девушка стремилась стать моделью, однако благодаря своей красоте, таланту и стройной фигуре быстро попала на съемочные площадки.

В 1990 году она дебютировала в сериале "Взрослые дети", а затем начала играть главные роли в кино. Итальянка стала востребованной актрисой не только в родной Италии, но и в Голливуде.

Моника Беллучи всегда была роковой красоткой. Она не любила эпатажные образы и яркие эксперименты. Ее типичный макияж состоял из подведенных глаз и легкого блеска, ведь красоту звезды было легко подчеркнуть, а недостатки не приходилось скрывать.

В молодости она предпочитала женственные, сексуальные наряды и легкую прическу. С годами, после рождения двоих детей, актриса перекрасилась из черного цвета в натуральный, а ее образы стали более сдержанные.

Сейчас без труда можно заметить, как годы и плотный график отразились на лице Белуччи. Однако артистка бросила вызов всему миру и отказалась от подтяжек, уколов ботокса и других манипуляций с внешностью.

Однажды она сказала: "Многие боятся потерять красоту с возрастом, но я стараюсь не волноваться об этих вещах. Я больше боюсь смерти, потому что имею двоих детей, и я хочу видеть, как они растут. Вы все равно ничего не можете сделать с тем, что становитесь старше, поэтому лучше смириться с этим".

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