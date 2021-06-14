Отец Меган Маркл узнал о рождении внучки по радио

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас заявил, что узнал о рождении внучки Лилибет Дианы по радио. Мужчина отметил – его сильно задело, что дочь не сообщила о радостном событии ему лично.

Томас добавил, что по-прежнему не видел двухлетнего внука Арчи. Однако надеется, что когда-нибудь сможет подержать на руках свою внучку, пишет издание US Magazine.

"Я не из тех, кто плачет, но меня это сильно задело. Я не думаю, что я сделал что-то такое, чего нельзя простить, что нельзя решить. Я уже неоднократно говорил, что сожалею о своих ошибках. И я никогда не перестану надеяться на примирение с дочерью", – заявил мужчина.

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Напомним, что Томас Маркл не общался с дочерью с мая 2018 года, после скандала за несколько дней до ее свадьбы. Тогда выяснилось, что он заключил тайную сделку с фотографом и согласился позировать для него во время подготовки к свадьбе Меган. Это случилось вскоре после того, как Кенсингтонский дворец призвал СМИ уважать частную жизнь пары.

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями, у них родилась дочь, о чем пара сообщила общественности 6 июня. Фото девочки еще не публиковали.

Она получила имя Лилибет Диана в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет, а также в честь любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской.

Лилибет – очень личное прозвище для Елизаветы II. Так ее называл дедушка – король Георг V, а также покойный муж, принц Филипп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл не планирует возобновлять отношения со своей семьей. Герцогиня считает, что между ними есть огромное социальное неравенство.