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От звезды до оккупанта: как выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо после трех месяцев на войне в Украине

Мария Рагуткина
Люди
2 минуты
1,6 т.
От звезды до оккупанта: как выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо после трех месяцев на войне в Украине

Россиянин Роман Бурцев, известный своим сильным внешним сходством с американским актером Леонардо Ди Каприо, уже три месяца находится на передовой, где воюет против Украины. Он получил известность в 2016 году, снимаясь на ТВ и в рекламе, но его популярность быстро угасла, потому тот решил пойти зарабатывать кровавые деньги, убивая украинцев.

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Раньше о бывшем программисте, который жил в Москве, писали многие таблоиды, сравнивая его с голливудской звездой. Тогда Романа прозвали "толстой русской версией Леонардо Ди Каприо", но теперь, будучи военным страны-агрессора, он изменился, передает издание La Tercera

От звезды до оккупанта: как выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо после трех месяцев на войне в Украине

Бурцев весил на пике своей славы на 45 килограммов больше звезды "Титаника" и был его на восемь лет моложе. Россиянин пользовался случаем и получал множество предложений провести фотосессии и посетить деловые мероприятия. Ему даже предлагали сниматься в специальном шоу. Бурцев так увлекся, играя двойника Ди Каприо, что бросил работу программиста. Однако наслаждаться популярностью ему пришлось недолго. Карьеру подкосил 2020 год, когда мир охватил COVID.

От звезды до оккупанта: как выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо после трех месяцев на войне в Украине

В конечном итоге, Бурцев залез в долги, начал переедать и сильно набрал вес. Он подрабатывал на рынке и в хозяйственном магазине, но денег все равно не хватало. Чтобы выйти из ситуации, оккупант взялся за оружие и отправился убивать украинцев. Россиянин признавался пропагандистам, что ему не страшно идти бой, потому что знает, чего ожидать.

От звезды до оккупанта: как выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо после трех месяцев на войне в Украине

На передовой оккупант снова похудел и теперь чуть больше напоминает голливудского актера, чем во времена финансового кризиса в семье. В интервью пропагандистам Бурцев откровенно хвастается, что домой вернется только в отпуск или после окончания войны.

От звезды до оккупанта: как выглядит российский двойник Леонардо Ди Каприо после трех месяцев на войне в Украине

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