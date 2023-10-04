От вакцин до шуток о Путине: российский комик Незлобин раскрыл запретные темы на СТС

Российский юморист, актер и сценарист Александр Незлобин, осуждающий войну, но защищающий "хороших россиян", раскрыл политику телеканала СТС. Развлекательный провластный ресурс, как выяснилось, имеет свои темы-табу.

О том, какие правила соблюдали актеры, стенаристы и продюсеры российских шоу, Незлобин рассказал в интервью российской журналистке Екатерине Гореевой на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Комик в свое время работал на двух провластных каналах – СТС и ТНТ. По его словам, в первом случае ему приходилось цензурировать шутки из-за волнения одного редактора. На ТНТ на юридическом уровне запрещали некоторые темы.

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"Apple показывать не нужно. О вакцине говорили, что не нужно, потому что люди боятся вакцинироваться, а нужно всех вакцинировать, потому что люди умирают. О пенсионной реформе вырезали. Мне кажется, на СТС о Путине никто не писал", – вспомнил россиянин.

На СТС была навязана редакторами "культура" о "мудром и сильно царе и плохих боярах". Кроме этого, всем авторам шуток и сценариев настаивали не лезть в политику, мол, это не специализация развлекательного телеканала.

"Сейчас продюсеры говорят: "Мы тоже против, но есть тема, сериальчик нужно сделать", – рассказал Незлобин, которому предлагали снять сериал о гадалке.

Однако россиянин отказался, потому что не представляет, как в современных реалиях можно снимать сериал, не вспоминая войну в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в жилах Незлобина течет украинская кровь. Он считает, что не предает Родину-Россию и защищает "хороших россиян".

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