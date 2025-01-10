От тяжелой болезни умер заслуженный артист Украины Василий Хлыстун

В пятницу, 10 января, ушел в мир иной заслуженный артист Украины Василий Хлыстун, который создал зажигательный хит "Хлопці, будем жити". Сердце певца остановилось в 62 года из-за тяжелой болезни.

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Трагическую новость сообщили на Facebook-странице Великоберезовицкого поселкового совета. Близкие люди и товарищи исполнителя отметили, что он навсегда останется в их памяти добрым и искренним человеком.

"Наш Василий Петрович, наш Василий, наш Василько. Всегда нежно, с теплотой мы называли нашего соловья, автора и исполнителя хита "Хлопці, будем жити", заслуженного артиста Украины, известного тернопольского певца Василия Хлыстуна. Сегодня его душа покинула этот земной путь и направляется на встречу к Господу. Не верится и страшно больно. Муж, отец, дедушка, друг, добрая и искренняя душа! Для нас, его коллег и друзей, он навсегда останется в памяти как человек с большим сердцем, который всегда был готов помочь, посочувствовать, поддержать, искренне обнять. Тяжелая болезнь забрала его у семьи и у нас, друзей и коллег, очень быстро", – говорится в сообщении.

Василий Хлыстун родился 2 января 1962 года в селе Кривое Тернопольской области. Он стал увлекаться музыкой еще в достаточно юном возрасте. Свой творческий путь артист начал с того, что на слух учился играть на гармошке, а после многих тренировок исполнил песню "Сиджу я край віконечка".

Артист окончил Подволочиский профессиональный лицей, где получил профессию столяра, а затем отправился на службу в армию. Позже Хлыстун работал на мебельной фабрике. В течение нескольких лет он пел на сцене Скалатского дома культуры, хотя по документам был там сантехником.

Развивать свое творчество артист начал после того, как в 1990 году переехал в Тернополь. В городе он прошел отбор в ансамбль "Осокори" от "Укртелекома" и смог наконец полностью раскрыть свой талант. Композиторским дебютом исполнителя стал трек "Хлопці, будемо жити", который до сих пор не теряет своей популярности.

Кстати, талантливым исполнением Василия Хлыстуна могли наслаждаться не только украинцы, но и зарубежные слушатели. Он гастролировал в Бельгии, Люксембурге, Германии, Польше и Франции.

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